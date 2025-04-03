Украину ждет аномальное лето: синоптики предупредили о 'климатическом ударе'

В 2025 году Украину, вероятно, снова ждет аномальное по погодным критериям лето, из-за гидрологической засухи возможны пожары в экосистемах. А еще на фоне жары может наблюдаться так называемый климатический удар в виде гроз, града, ливней и шквалов.

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Специалисты предупреждают, что в стране уже фиксируются предпосылки к опасностям грядущего летнего сезона. OBOZ.UA собрал прогнозы и рассказывает, что синоптики и климатологи говорят об особенностях этого времени года.

Украину ждут пожары на фоне "маловодности" рек

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух предупредила, что уже сегодня в стране наблюдаются предпосылки для риска роста пожаров весной и летом этого года.

Она рассказала, что определенные водоемы подвергаются пересыханию – Украина постепенно теряет малые реки, а большие находятся в состоянии "маловодности". К этому добавляется исчезновение болот, ранее являвшихся естественным источником питания для рек. Усугубляет проблему отсутствие снежного покрова, обычно наполнявшего водоемы. Все это приводит к гидрологической засухе.

"Снижается уровень подземных вод, исчезает вода в колодцах. И это касается не только южных, но уже и северных регионов Украины, даже Полесья, которое еще недавно было зоной с избыточной влагой", – подчеркнула ученая.

Балабух добавила, что в Николаевской и Херсонской областях сейчас возникают не только проблемы с наличием питьевой воды, но и с ее качеством. Поэтому обеспечение страны водными ресурсами становится стратегическим вызовом, требующим внимания на государственном уровне.

С повышением температуры ожидаются ливни, град и шквалы

Предварительно, переход к летней температуре может произойти уже в мае. При отсутствии "вторжения" холодного воздуха на фоне +20…+25 °С в Украине прогнозируют интенсивные процессы. Ведь поскольку страна находится в умеренных широтах, летом и зимой происходят колебания температуры.

"В апреле-мае у нас почти каждый год проходит закат арктического воздуха с севера, когда температура ночью снижается до 0° или до "минусов", – рассказала в интервью СМИ начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По ее словам, как только начнется активное тепло и температурный фон станет выше +20... +25 °С, если будет происходить перемещение атмосферных фронтов, в стране можно ожидать погодные процессы, которые будут давать интенсивный рост конвективных облаков: при таком сценарии наблюдаются грозы, может выпадать град, идти ливни, а перед этим шквальные ветры будут достигать опасных и стихийных значений.

Также метеоролог добавила, что эти опасные явления, в частности град, в Украине будут происходить все чаще.

"Если брать за много лет, то температурный режим становится выше. А чем он выше, происходит смена воздушной массы с горячей раскаленной. Ее сменяет холодная или прохладная воздушная масса летом. Поэтому этот процесс будет происходить", – уточнила Голеня.

Отметим, что в выходные 5-6 апреля погода в Украине ухудшится: синоптики предупредили о понижении температуры и осадках, в том числе о дожде с мокрым снегом. Похолодание продлится минимум до 10 апреля, в дальнейшем существенного изменения погоды пока не прогнозируют.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина входит в регионы планеты, где в течение последнего десятилетия рост температуры происходил наивысшими темпами. Специалисты объяснили, куда девался снег и почему зимы в Украине стали такими теплыми.

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