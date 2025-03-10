Куда делся снег и почему зимы в Украине стали такими теплыми. Таблица

Пакуя в кладовки к следующей зиме сани и лыжи, есть опасения, понадобятся ли они еще нам вообще. Ведь последний сезон был чрезвычайно скуп на снег из-за глобального потепления.

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Последний раз снежная зима на большей части территории нашей страны была в 2020-2021 годах, а так, чтобы снега действительно много, то в 2016-2017-х годах. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на своей странице в сети Facebook сообщает, что Украина входит в регионы планеты, где в последнее десятилетие рост температуры происходил наивысшими темпами.

По словам ученых, в последние годы зимы в Украине значительно изменились. Если раньше это был сезон морозов и метелей, то сейчас погода часто напоминает позднюю осень или раннюю весну, где снега сменяются на дожди.

Теплая погода, отсутствие продолжительных морозов и температурные рекорды стали обычным явлением. Главная причина – глобальное потепление, отмечают эксперты.

"Украина входит в регионы планеты, где в течение последнего десятилетия рост температуры происходил наивысшими темпами", – рассказала заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

"За последние 60 лет повышение средней температуры на нашей территории происходило почти в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Мы опережаем даже Европу", – добавила ученая.

И статистика пугает. Ведь скорость роста средней годовой температуры в Украине в 1961-2023 годах составила 0,41 градуса за десять лет, а в Европе – 0,34 градуса. И основное потепление происходит, прежде всего, в зимний период, отмечают специалисты.

Ученые отмечают, что климатическая зима в Украине начинается, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 0 ° C и стабильно там держится. Еще четверть века тому назад она наступала практически по календарю. А теперь из-за глобального потепления зимы, можно сказать, нет.

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории, климатическая зима не фиксировалась в Киеве за последние три года: 2022, 2023 и 2024. В эти годы средняя температура воздуха за зимний период была выше 0 °C.

"Сейчас для Украины характерны колебания температуры в зимний период: от +5 до -5 градусов. Правда, на фоне достаточно высокой температуры могут случаться кратковременные волны экстремальных морозов или аномально сильные вьюги, парализующие инфраструктуру – и это тоже проявления изменения климата", – подчеркнула Светлана Краковская.

Интересно, что из-за глобального потепления климат стал непредсказуемым – на фоне бесснежной зимы могут случаться аномальные погодные явления, когда теплая плюсовая температура за несколько дней сменяется кратковременными, но очень сильными прорывающимися к нам из Арктики морозами, объясняет ученая.

Спутниковые снимки MODIS показывают определенную цикличность: после нескольких лет без снега снова уходят более снежные годы. Так, в 2006-2008 годах было относительно мало снега, а с 2009 по 2013 зимы были довольно снежные, пишет Texty.org.ua.

Ученые отмечают, что снежная подушка играет огромное значение во многих экосистемах. В частности снег является важным источником влаги в почве, а его отсутствие приводит к уменьшению запасов воды.

Снег защищает растения от морозов зимой. А также многие виды животных, птиц и насекомых используют его как укрытие, отмечают биологи.

Дефицит снега негативно влияет на разные отрасли экономики Украины. В частности, снижается урожайность многих сельскохозяйственных культур. Страдает также зимний туризм, являющийся важным источником дохода для горных регионов.

OBOZ.UA ранее писал, что Украине грозит дефицит воды из-за отсутствия снегопадов.

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