В Украину идут дожди со снегом и существенное похолодание: в Гидрометцентре предупредили о резком изменении погоды

В ближайшие выходные, 5-6 апреля, погода в Украине существенно ухудшится. Синоптики прогнозируют существенное понижение температуры и осадки, даже дождь с мокрым снегом. Похолодание продлится как минимум до 10 апреля, причем в дальнейшем существенного изменения погоды в Гидрометцентре пока не прогнозируют. Но ближайшая пятница, 4 апреля, будет настоящим погодным подарком для украинцев – день обещает быть теплым и приятным.

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Подробнее о погоде в Украине в ближайшие недели в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Пятница – последний теплый день перед похолоданием

Ближайшая пятница, 4 апреля, будет последним по-настоящему теплым днем в преддверии достаточно продолжительного периода похолодания. "В пятницу погода будет прекрасной, преимущественно без осадков – небольшой дождь возможен местами только в Крыму и Приазовье. Температуры ночью будут на уровне +3…+8 градусов, в северных и западных областях несколько прохладнее за счет прояснений, +1…+6 градусов, но днем приятные +12…+14 градусов в большинстве областей. Преимущественно солнечная погода", – сообщила синоптик.

Погода на выходных удивит резкими переменами

Ближе к выходным постепенно будет происходить перестройка в атмосфере, будут поступать процессы с северо-запада, потому уже в субботу, 5 апреля, в западных областях пройдут дожди, вечером с мокрым снегом. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура ночью еще будет в пределах +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов. На остальной территории в субботу без существенных осадков, а днем возможны дожди. Ночные температуры будут колебаться в пределах +3…+8 градусов, днем +14…+19 градусов. В северных областях днем будет прохладнее, +10… +15 градусов.

"Наиболее ощутимое изменение погоды ожидается в воскресенье, 6 апреля. На всей территории страны, кроме юго-востока, прогнозируется умеренный, а с 7 апреля в большинстве областей небольшой дождь и мокрый снег. При этом температура воздуха будет снижаться. Ночью и днем всего до +1…+7 градусов. В западных, северных и центральных областях в ночь на 7 апреля возможны заморозки 0…-3 градуса. Однако в воскресенье в восточных областях и в юго-восточной части страны днем еще будет сохраняться достаточно теплая погода, +10…+16 градусов", – предупредила Наталья Птуха.

Как долго продлится похолодание

"По расчетам, которые имеются на сегодняшний день, похолодание точно будет держаться до 10 апреля, а в дальнейшем будем уточнять. Но изменения ситуации с резким повышением температуры пока не видим", – ответила синоптик.

Можно ли надеяться, что вторая половина апреля будет теплой? "Надеяться можно. Исходя из статистических данных, в апреле контрасты могут быть даже еще больше, чем в марте. Мы видим все от снегов до более высоких значений температуры. Но бывает, что в апреле выпадает снег – не часто, но бывает. Весна – переходный сезон, нужно готовиться ко всему", – подытожила синоптик.

Прогноз погоды в Украине от Гидрометцентра на каждый день

Украинский гидрометцентр обнародует погодные карты на период до понедельника, 7 апреля. Судя по ним, погода в Украине претерпит существенные изменения.

Так, в пятницу, 4 апреля, практически на всей территории страны будет преобладать погода с прояснениями. Небольшие осадки возможны только на юге и юго-востоке. Ночью воздух будет прогреваться до +5…+8 градусов, а днем до +15…+19 градусов.

В то же время, погодная ситуация в субботу, 5 апреля, будет кардинально отличаться от ситуации предыдущего дня. Всю территорию страны накроют дожди и начнется снижение температуры. Наиболее заметное похолодание ожидается в этот день на западе Украины, где воздух днем будет прогреваться всего до +10…+13 градусов.

В воскресенье, 6 апреля, в западных регионах Украины, на севере и северо-западе прогнозируется мокрый снег. При этом температуры упадут до -3 градуса ночью и до +5 днем. На остальной территории будет несколько теплее – там синоптики ожидают дождь, плюсовые ночные температуры и до +15 градусов в дневные часы.

В понедельник, 7 апреля, ожидается очередная мощная волна похолодания на всей территории Украины. Осадки в основном смешанной фазы – снег с дождем – прогнозируются почти везде. Ночью по всем регионам, кроме южных и восточных, ночью температуры будут пересекать отметку 0 градусов. Температура днем на западе будет ниже нуля, в центре и на севере до +5 градусов, на юге до +8 градусов. Относительно тёплая погода ожидается только на крайнем востоке, до +13 градусов днем.