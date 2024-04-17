Украину затянет дождями, возможны заморозки: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 18 апреля

Погода в Украине в четверг, 18 апреля, будет пасмурной и дождливой практически во всех регионах страны. Значительные осадки ожидаются в центральных областях, а в юго-восточных небольшие дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Так, в Винницкой, Киевской, Черниговской, Житомирской и Черкасской областях из-за дождей объявлен I уровень опасности (желтый).

При этом в центральных и Харьковской областях возможны также грозы.

Ветер в четверг будет преимущественно северного направления (на юге и востоке страны – юго-восточного), 7-12 м/с. В Карпатах, а также в большинстве центральных и восточных областей, местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха на западе Украины днем будет от +8 до +12 градусов, ночью синоптики прогнозируют от +6 до +3. На севере, а также в Винницкой и Черкасской областях днем будет от +3 до +8.

На юго-востоке и востоке страны днем столбики термометров будут показывать от +22 до +27 градусов. А в Карпатах ожидается мокрый снег, температура ночью от +2 до -3, днем от 0 до +5.

В столичном регионе будет пасмурно, ожидаются значительные дожди – І уровень опасности. Температура на Киевщине ночью от +3 до +8 градусов, днем от +7 до +12; в Киеве ночью от +5 до +7, днем до +9 градусов.

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) 18 апреля ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Низкая снеголавинная опасность (1 уровень), ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Синоптики также предупредили, что в ночь с 18 на 19 апреля в западных областях на поверхности почвы заморозки 0..-5 (I уровень опасности, желтый); на Закарпатье сильные заморозки 0..-3 (II уровень опасности, оранжевый).

А ночью 20 апреля сильные заморозки 0..-3 ожидаются в западных, северных и центральных областях (II уровень опасности, оранжевый).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 18 апреля, в некоторые регионы Украины после почти летнего тепла придет похолодание. Кое-где возможны даже заморозки.

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