'Погрелись, пора померзнуть': синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на четверг. Карта

В четверг, 18 апреля, в некоторые регионы Украины после почти летнего тепла придет похолодание. Кое-где возможны даже заморозки.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко. "Погрелись, пора померзнуть. Весной так всегда бывает, ничего страшного", – говорится в сообщении.

Диденко уточнила, что похолодание больше касается западных, северных областей и значительной части центра. К примеру, завтра, 18 апреля, в этих районах ожидается +6…+12 градусов. Тем временем на востоке продлится "лето" с температурой +24…+29 градусов.

Тепло будет в Днепре и Кропивницком с окрестностями, а также на юге, где днем ожидается +19…+22 градуса, местами до +24 градусов. Разве что в Одесской области будет немного свежее: - +17…+19 градусов.

При этом из-за циклона и атмосферных фронтов практически повсюду в четверг ожидаются дожди, к тому же с сильным ветром. В Карпатах может идти снег. На востоке осадки ожидаются лишь местами, а на юге ожидаются солнечные прояснения. Там, где теплее, возможны грозы.

В Киеве в четверг снова будет холодно и мокро. Максимальная температура воздуха будет колебаться в районе +7 градусов.

Однако в дальнейшем дневная температура воздуха в Украине будет повышаться: на востоке она достигнет +24…+28 градусов, а на юге – +14…+19 градусов.

"А теперь внимательно! В ночь на субботу в большинстве областей Украины, кроме южной части, ожидаются заморозки! Не спешите с рассадой, еще представится такая возможность", – резюмировала Диденко.

Напомним, март 2024 года занял 12-е место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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