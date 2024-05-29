Украину затянет дождями: синоптики дали прогноз погоды на среду, 29 мая

В последнюю среду мая, 29 числа, в Украине ухудшится погода. Почти на всей территории страны пройдут дожди. Однако, несмотря на осадки, будет по-летнему тепло.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, 29 мая будет облачно с прояснениями.

Большая часть территории Украины будет находиться в поле пониженного давления, поэтому во многих регионах пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами. Днем ожидается даже град и усиление ветра до 15-20 м/сек.

Так, ночью на юге страны, Винницкой и Прикарпатской, днем по всей Украине, кроме большинства северных областей, пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

Воздушные потоки будут преобладать юго-восточного направления 5-10 м/сек. В Приазовье в дневные часы местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

При этом температура воздуха достигнет достаточно высоких показателей. Ночью она будет еще +12...+17, а в западных областях +9...+14.

Но уже днем столбики термометров поднимутся до +23…+28.

Несколько прохладнее будет на юго-западе и Кировоградской области, где днем ожидается +19...+24. Холоднее всего будет на высокогорье Карпат, где дневная температура будет в пределах +13...+18.

В Киеве и области 29 мая ночь пройдет без осадков. Днем кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В столице без осадков. Ночью +15...+17, днем +24...+26

По области температура ночью +12...+17°, днем +23...+28.

Метеорологи также предупредили об опасных гидрологических явлениях в Украине.

По их прогнозам, 29 мая будет продолжаться снижение уровней воды на Верхнем Днепре и Десне с последующим уменьшением слоя затопления пойм и превышение опасных отметок нарушения транспортного сообщения с рядом приречных сел в Черниговском, Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском районах Черниговской области.

В этих районах объявлен I уровень опасности – желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!