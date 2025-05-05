Украину затягивает грозами: синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в понедельник, 5 мая

В понедельник, 5 мая, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве центральных, а также в Закарпатье, Одесской и некоторых северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Видео дня

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. На востоке и юго-востоке страны осадки не прогнозируются. Ветер в основном северо-западный, со скоростью 5–10 м/с, но днем на востоке и юге возможны порывы юго-западного ветра до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла. Днем будет теплее от 20 до 25 градусов, однако в западных и северных регионах прохладнее температура воздуха опустится до 11-16 градусов тепла.

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях, которые могут возникнуть на территории Украины в этот день.

"5 мая в Закарпатье, Одесщине и большинстве центральных областей днем грозы. Первый уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре также сообщили, что 5 мая для Киевской области и столицы окажется облачным, но с периодическими прояснениями. Возможны кратковременные дожди, а днем местами грозы.

Ветер – северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет от 7 до 12 градусов, днем – от 11 до 16. В Киеве ночью будет 9-11 градусов, а днем – 14-16 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине летом 2025 года может стать аномально теплой. Средняя температура может быть на два градуса выше нормы, а самым жарким месяцем традиционно является июль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!