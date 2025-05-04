Украина нагревается быстрее остального мира: климатологи советуют готовиться к аномально теплому лету

Погода в Украине летом 2025 может стать аномально теплой. Средняя температура может быть на два градуса выше нормы. Самая высокая температура возможна в июле.

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Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. По ее словам, второй месяц лета традиционно наиболее жаркий в Украине.

"По поводу того, достигнет ли в этом году температура воздуха 40 градусов и выше – говорить пока рано. В случае вероятного развития таких погодных условий синоптики обязательно предупредят об опасности", –отметила Балабух.

В то же время синоптик Игорь Кибальчич подчеркнул, что существует примерно 70-75% вероятности, что лето будет аномально теплым. По его словам, температура будет превышать средние многолетние показатели на 1-1,5 градуса.

Согласно статистике, самым жарким обычно является период с 15 июля по 15 августа.

"Волны жары, несомненно, будут. Это будет связано с поступлением воздушных масс – прежде всего из северной Африки, Ближнего Востока и центральных районов Азии. Поэтому в отдельные дни температура воздуха, особенно в южных и восточных областях Украины, может превышать 40 градусов", – сказал Кибальчич.

Что касается осадков, то, как говорит синоптик, есть шанс, что дождей будет больше, чем прошлым летом, и грозы станут активнее.

Вера Балабух также отметила, что еще 20 лет назад температура воздуха в Украине летом держалась в пределах +19..+22 градусов, а по-настоящему жаркие дни можно было пересчитать по пальцам. Однако в последние годы наблюдается другая тенденция. Кроме того, климатологи считают, что Украина нагревается быстрее остального мира.

"К сожалению, скорость потепления в Украине в течение 1961-2024 годов была почти в 2,5 раза выше, чем изменение глобальной температуры и опережало темпы изменения температуры воздуха в Северном полушарии и Европе", – сказала климатолог.

Кроме того, засухи в Украине участились и продолжались, больше всего от этого страдают южные регионы.

Эксперт добавила, что изменения климата активизировали процессы опустынивания, в частности, увеличилась площадь Олешковских песков, а потеря Каховского водохранилища еще больше усилила эти процессы.

Как сообщал OBOZ.UA, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в столице составила 11,1 градуса, что выше климатической нормы на 1,1 градуса.

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