Украину в выходные ожидает 'разворот' погоды: где будет до +18. Карта

На выходные, 12 и 13 апреля, в Украине ожидается "разворот" погоды, тепло будет постепенно возвращаться во все регионы нашей страны. Во Львовской области 13 апреля столбики термометров днем поднимутся до +18°C.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В ночные часы и утром в большинстве областей еще будут держаться заморозки.

Погода на субботу, 12 апреля

12 апреля в Украине ожидается неустойчивая погода. На юге и на востоке возможны осадки в виде мокрого снега или дождя. На остальной территории – переменная облачность. Температура воздуха ночью будет от -3 до +2°C, небольшой минус будет преобладать в центральных и северных областях. Днем будет теплее +6 до +11°C. Ветер северо-западного направления, умеренный – около 5-10 м/с.

В Киев 12 апреля ночью облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут от -1° до -3°C. Днем тоже облачно с прояснениями, сухо, температура +7°…+9°C. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода на воскресенье, 13 апреля

В воскресенье погода порадует настоящей весенней атмосферой. По всей Украине ожидается переменная облачность, ночью столбики термометров опустятся от -1° до +6°C. Днем можно наслаждаться теплым воздухом при дневной температуре от +11 до +18°C. Ветер ожидается южного и юго-западного направлений со скоростью 3-8 м/с.

В Киеве 13 апреля ночью переменная облачность, без осадков, температура +4°…+2°C. Днем тоже переменная облачность, сухо, температура составит от +12° до +14°C. Ветер – юго-западный 3-8 м/с.

Напомним, что май в Украине всегда является бьющим температурные рекорды месяцем и 2025 год не будет исключением. Погода в этот период может порадовать украинцев теплом, но и приготовить сюрпризы, в частности температурные перепады.

Как сообщал OBOZ.UA, после нескольких дней мороза, снега и пронзительного ветра украинцев ждет настоящий погодный контраст. На Пасху 2025 в регионы придет потепление до +18 градусов, что после весенних холодов уже воспринимается как "жара".

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