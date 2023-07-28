Украину в выходные ожидает контрастная погода: синоптики дали детальный прогноз. Карта

Украину в эти выходные (29-30 июля) ожидают дожди на западе и в некоторых других областях и сухая солнечная погода на остальной территории. На западе также будет самая низкая температура по стране, в других регионах – жарко.

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Погоду в стране в целом можно назвать контрастной. Соответствующий прогноз синоптиков опубликован на сайте Укргидрометцентра.

В субботу, 29 июля, дожди (местами с грозами) могут пройти на западе, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской и Луганской областях. Там, где осадков не будет, ожидается переменная облачность.

На западе и севере Украины воздух прогреется примерно до +25 (кроме Закарпатья и Буковины, где прогнозируют +26 градусов). В Луганской и Донецкой областях – максимум +24. На остальной территории температура будет повыше, до +28 в центре и до +31 на юге.

Одесская и Николаевская области будут "рекордсменами" с +33 и +32 градусами соответственно.

В воскресенье, 30 июля, дождей станет меньше. Они пройдут только на западе, на Винниччине и Житомирщине. Местами вероятны грозы.

В западной части страны температура либо останется прежней, либо поднимется еще на градус. На севере, в центре и на востоке потеплеет. Воздух там прогреется минимум до +27 днем.

На юге прогнозируется сильная жара. В Запорожской области будет +30, в Крыму и Херсонской области +31, в Николаевской +32, а в Одесской +33 градуса.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Это превысило предварительный показатель 2007 года.

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