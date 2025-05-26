Украину продолжает заливать: синоптики назвали регионы, где во вторник не будет дождя

Во вторник, 27 мая, погода в большинстве областей Украины будет оставаться дождливой. Однако жители востока и северо-востока страны смогут насладиться сухим днем без осадков.

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Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, в центральных и западных регионах ожидаются умеренные дожди, а в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях, а также местами в Киевской – даже сильные осадки. Зато в восточных и части северо-восточных областей прогнозируется облачность, но без дождя.

На западе страны температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов, днем – от +14 до +19. В центральных, восточных и южных областях будет теплее: ночью +13...+18, в дневные часы – до +23, а в некоторых районах Сумщины и востока столбики термометра поднимутся до +29.

Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, в западных областях — северный, 7-12 м/с. На Левобережье возможны порывы 15-20 м/с.

По данным синоптиков, в Киеве и столичном регионе будет облачно, местами — значительные дожди в ночные часы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. На территории области температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до 18°, днем - 18-23°. В самом Киеве днем будет довольно тепло — до 22 градусов тепла, ночью – от +14° до +16°.

Также в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине 27 мая.

"В Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой областях значительные дожди; на Левобережье страны порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.

Из-за осложнения погодных условий могут возникнуть проблемы в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и транспорта.

Кроме этого, украинцев предупредили об изменении гидрологической ситуации в связи с новой паводковой волной. Согласно прогнозам, в ближайшие дни возможно поднятие уровней воды в нескольких реках, в частности на Днестре, однако угрожающих последствий не ожидается.

С 26 по 27 мая на участке реки Днестр между городами Галич и Залещики (Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая области) прогнозировался дальнейший рост уровня воды на 0,5-1,0 метра. Это связано с прохождением очередной невысокой паводковой волны, которая, по оценкам синоптиков, не приведет к опасным ситуациям.

В период с 27 по 29 мая на левых притоках Днестра в Хмельницкой и Винницкой областях ожидается повышение уровня воды на 0,3-0,8 метра. Из-за значительных осадков возможен начальный выход воды на поймы, что соответствует первому уровню опасности (желтому), поэтому местным жителям стоит быть внимательными.

Также во второй половине суток 27 мая в створе гидропоста Залещики (Тернопольская область) прогнозируется прохождение максимального уровня воды, который может достичь 400-450 см над нулем поста. Расход воды при этом составит до 600 м³/с, но угрозы негативных последствий не зафиксировано.

Кроме Днестра, рост уровней воды также прогнозируется на реках бассейна Южного Буга, в суббассейнах Припяти и Среднего Днепра. В частности, в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и западной части Киевской области вода может подняться на 0,1-0,4 метра, что не представляет серьезной угрозы, но требует мониторинга.

Также синоптики отметили, что 27-29 мая в Сумской, Харьковской, Херсонской (27 мая и в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской) областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине лето начнется с тепла, в июне ожидаются высокие температурные показатели почти во всех регионах нашего государства. Однако не обойдется и без осадков, в частности увеличится количество дождей с грозами.

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