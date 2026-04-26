Остался всего 1 день: Польша кардинально меняет правила легализации для украинцев

С 27 апреля в Польше подать заявление на временное или постоянное проживание, а также статус долгосрочного резидента ЕС можно будет только через электронный портал MOS 2.0. Бумажные документы после этой даты рассматривать не будут, а для подачи обязательно нужны PESEL, электронная идентификация и подтверждение от работодателя.

Об этом сообщили в Управлении по делам иностранцев Польши. Предыдущая версия системы уже прекратила работу 17 апреля, это означает, что переход на новую систему является обязательным для всех заявителей без исключения.

Новый порядок касается всех категорий разрешений на пребывание. Речь идет о разрешении на временное проживание, постоянное проживание, а также о получении статуса долгосрочного резидента ЕС. Отныне все эти заявления будут приниматься только в электронном формате через специальный государственный портал.

Если после 27 апреля документы будут поданы в бумажной форме, их просто не будут рассматривать. При этом важно, что решающей будет именно дата фактического поступления документов в учреждение, а не дата отправки по почте. То есть даже если заявитель прислал бумажный пакет документов раньше, но он поступил после установленного срока, дело может быть оставлено без рассмотрения.

Для доступа к новой электронной процедуре иностранцу нужно выполнить несколько обязательных условий. Прежде всего необходимо иметь номер PESEL – польский идентификационный номер, который используется для взаимодействия с государственными органами.

Также обязательной является авторизация через государственную систему login.gov.pl. Для этого заявителю понадобится электронная идентификация – доверенный профиль (Profil Zaufany) или квалифицированная цифровая подпись. Без этого подать документы через MOS 2.0 будет невозможно.

Отдельным важным этапом остается участие работодателя. Если иностранец оформляет документы на основании трудоустройства, представитель компании должен заполнить специальное приложение к заявлению и официально подтвердить условия работы.

Только после того, как работодатель завершит свою часть процедуры, заявитель получит электронную ссылку для окончательного завершения подачи документов. Если такое подтверждение не поступит в течение 30 дней, дело не будет рассматриваться, а процедура фактически остановится.

Несмотря на то, что основная часть процесса переходит в онлайн-формат, полностью дистанционной процедура все же не станет. Личное присутствие заявителя остается обязательным.

Иностранцы должны явиться в воеводское управление, чтобы сдать отпечатки пальцев, предъявить оригинал паспорта и подтвердить достоверность данных, внесенных в электронную систему. Без этого завершить оформление разрешения на пребывание будет невозможно. Польские власти объясняют, что цифровизация позволит ускорить рассмотрение заявлений, минимизировать технические ошибки и обеспечить лучший контроль за миграционными процессами.

Для украинцев, которые массово проживают и работают в Польше после начала полномасштабной войны, эти изменения особенно важны. Многие продолжают оформлять или продлевать виды на жительство, и теперь любая ошибка в способе подачи документов может привести к задержке или отказу в рассмотрении дела.

