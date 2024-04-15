Украину накроют дожди и грозы: синоптики дали детальный прогноз на начало недели. Карта

После небольшого перерыва в Украину снова вернутся дожди. Также в ближайшие дни следует ожидать существенного похолодания в части областей.

Осадки обойдут стороной только несколько южных регионов, а на остальной территории страны синоптики прогнозируют ливни и грозы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 15 апреля, дожди будут везде кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской области и Крыма. В других регионах нашей страны синоптики прогнозируют осадки, при чем с грозами.

В западных областях похолодает до +14…+16 градусов. Такие же температурные показатели прогнозируются на севере Украины. На востоке и юге нашей страны будет существенно теплее.

В Луганской, Донецкой, Харьковской областях ожидается до 20 градусов тепла. На юге в течение дня столбики термометров поднимутся до +26.

Во вторник, 16 апреля, дожди отступят с части областей. Осадки возможны только на западе, в центре и на севере Украины.

В юго-восточной части страны в течение дня синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Также на юге и востоке существенно поднимется температура. Воздух в течение дня прогреется до аномальных для апреля +26…+28 градусов.

На северо-западе Украины будет существенно прохладнее. Грозовые дожди принесут понижение температуры. В течение дня синоптики прогнозируют на западе и севере страны +15…+18 градусов.

В среду, 17 апреля, дожди прогнозируются почти во всех областях. Но в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму будет сухо и переменная облачность. Также в этих регионах сохранится аномальное тепло – воздух прогреется до +27 градусов.

На западе и севере Украины будет существенно прохладнее. В течение дня ожидается лишь +8…+11 градусов. Более того, ночная температура опустится до +5.

Также синоптики отмечают, что грозы на западе и севере не ожидаются. Грозовые дожди в среду вероятны лишь в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

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