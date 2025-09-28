Украину накроют дожди: где испортится погода уже 28 сентября

Уже с воскресенья, 28 сентября, погода в Украине значительно ухудшится. Во многих регионах ожидаются дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В частности, в последнее воскресенье сентября синоптики прогнозируют, что высокое давление от антициклона над Балтикой будет падать.

"28 сентября с северо-востока к нам поступит атмосферный фронт, который обусловит днем в северной части местами небольшой дождь, а 29 сентября он уже будет влиять на погоду большинства областей, поэтому дождей станет больше", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-9°С тепла(ближайшей ночью в Украине, кроме Закарпатья и юга, на поверхности почвы заморозки 0-3°С). Днем 10-17°С тепла. В понедельник, 29 сентября, 8-13°С, в южной части 14-19°С.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9°С тепла, днем 9-14°С. В Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 10-12°С.

Напомним, что в Киеве в субботу, 27 сентября, днем на небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца.

