Украину накроет новая волна снегопада с ледяным дождем: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря

В воскресенье, 22 декабря, погода в Украине будет облачной с прояснениями, значительную часть страны накроют осадки. На юге и востоке будут дожди, а на западе ожидается мокрый снег.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, в южной части, восточных и большинстве центральных областей Украины пройдут дожди, ночью местами с мокрым снегом.

На остальной территории страны воскресенье пройдет без осадков, только на крайнем западе днем ожидается небольшой мокрый снег.

"Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 5-10 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 тепла, в южной части и на Днепропетровщине 1-6 градусов тепла, а в Крыму – 5-10 градусов выше нуля.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, сутки там пройдут без осадков.

Температура по области в течение суток составит от 3 мороза до 2 градусов тепла, в Киеве около нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптики информировали, что до конца текущей недели существенных морозов в Украине не предполагается. Тем не менее, на выходных они прогнозировали небольшое понижение температуры, особенно в ночное время суток.

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