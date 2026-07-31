Украину на выходных накроет сильная жара: где будет до +35. Карта

Начало августа, которое наступит в эти выходные, в Украине будет отмечено чрезвычайно жаркой погодой. Лишь местами на востоке и западе еще будут наблюдаться кратковременные дожди.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Столбики термометров местами будут достигать почти 40 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на выходные

По сообщению синоптиков, в субботу, 1 августа, дождь будет идти только в Луганской области. На остальной территории – ясная погода, без осадков. Температура воздуха +15...+27 градусов, в западных областях +29...+34 градуса тепла.

В Киеве днем температура воздуха достигнет +29 градусов.

В то же время, в воскресенье, 2 августа, в Украине синоптики прогнозируют повышение температуры до +30...+34 градусов. Самая жаркая погода ожидается в Ужгороде и Черновцах: +33...+35 градусов.

Душная погода будет на Волыни, в Ровно и Львове, где помимо высоких температур пройдут и кратковременные дожди: там воздух прогреется до +31...+33, в Луцке и области +30...+32 градуса.

В столице ночью +19...+21 градусов, днем +30...+32 градуса.

Напомним, во Франции со вторника, 28 июля, началась новая волна жары, которая станет уже четвертой за это лето. Максимальных значений температура достигнет в среду, 29 июля, когда в отдельных регионах столбики термометров поднимутся до 40 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, чтоаномальная жара , охватившая значительную часть Европы, уже унесла жизни тысяч людей. Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что число жертв будет и дальше расти.

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