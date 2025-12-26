Украину на выходных будет засыпать снегом: синоптики дали детальный прогноз. Карта

На последние выходные декабря погода в Украине резко изменится. По прогнозам синоптиков, 27 и 28 декабря большинство областей накроют снегопады, местами интенсивные, с риском гололеда и осложнения движения на дорогах. Осадки охватят практически всю территорию страны.

Характер погоды будет зависеть от региона – от снега до дождя с мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Согласно прогнозу на субботу, 27 декабря, снег и мокрый снег ожидаются в западных, северных и центральных областях. В ряде регионов, в частности на Волыни, Львовщине, Ровенщине, Житомирщине и Киевщине, осадки могут быть длительными. Температура будет колебаться вблизи 0° С, что создает условия для налипания мокрого снега и гололеда.

В воскресенье, 28 декабря, зона осадков расширится. Снегопады прогнозируют уже и на востоке и юге страны. В Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях будет преобладать снег, тогда как в южных регионах – в Одесской, Николаевской и в Крыму – возможны дожди с мокрым снегом. Кое-где синоптики фиксируют значительную облачность и усиление ветра.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области в пятницу, 26 декабря, синоптики прогнозируют днем небольшой снег, на дорогах гололедица. В регионе днем 0-5°С мороза.

Прогноз погоды на сутки 26 декабря по территории Киевской области. Облачно, днем небольшой снег; на дорогах гололедица. Температура по области днем 0-5°С мороза; в Киеве днем 0-2°С мороза.

