Метель и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 26 декабря

В Киевской области в пятницу, 26 декабря, синоптики прогнозируют днем небольшой снег, на дорогах гололедица. В регионе днем 0-5°С мороза.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 26 декабря по территории Киевской области. Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой снег; на дорогах гололедица. Температура по области ночью 4-9°С мороза, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 6-8°С мороза, днем 0-2°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Ночной снег утром может усилиться. Во второй половине дня он сменится на мелкий дождь со снегом и только вечером закончится.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

