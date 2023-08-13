Украину на Маковея накроет циклон Lotte, а температура перевалит за +30

В Украине с началом новой недели придет новая волна повышения температуры. На всей территории нашей страны ожидается жара – столбики термометров перевалят за отметку +30 градусов.

Видео дня

Антициклон Lotte обусловит сухую солнечную погоду практически по всей территории Украины. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 14 августа, в большинстве областей Украины максимальная температура воздуха будет составлять +27…+33 градуса. В этот день небольшие осадки вероятны только в Волынской области.

В Киеве на Маковея будет солнечная и жаркая погода. Воздух в столице прогреется до +30 градусов.

По информации синоптика, в течение последующих дней в Украине также стоит ожидать жаркую погоду. Существенных осадков в течение недели в Украине не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что с 14 августа в Украину вернется жара до +35... +37 градусов. Жарче всего будет на юге и востоке страны.

Напомним, метеорологи предупредили, что в августе 2023 года погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі Obozrevatel та у Viber. Не ведіться на фейки!