В Украину вернется жара до +37 градусов: синоптик назвала сроки

На следующей неделе в Украину вернется жара до +35 +37 градусов. Жарче всего будет на юге и востоке страны, летняя погода установится уже с понедельника, 14 августа.

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Такой прогноз озвучила украинская синоптика Наталья Диденко. По ее словам, 10 августа на западе Украины, а во второй половине дня и вечером и на Левобережье ожидаются грозовые дожди, вероятно, со шквалами и градом.

На остальной территории будет преобладать сухая погода. На западе предвидится +20 +23 градуса, на востоке +30 +34, на юге +28 +33 градуса, на севере +24 +27 градусов, в центральных областях +24 +29, на Днепропетровщине до +30 градусов.

В Киеве осадки маловероятны, температура воздуха до +25.

Конец недели в столице будет прохладным, +19 +22 градуса, с периодическими дождями, прогнозирует синоптик.

"А вот с понедельника лето опомнится и организует снова жару и солнечную погоду. И в следующие выходные, 19-20 августа, столбики термометров снова перемахнут через атмосферный плетень в сторону градусных 30-ток. Вообще, ожидается во второй половине следующей недели в Украине +30 +35, на юге и востоке до +35 +37 градусов", – рассказала Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Украине ожидаются погодные качели. Солнечные периоды будут чередоваться с дождями, но температура останется в комфортных пределах.

– Ранее метеорологи предупредили, что в августе 2023 года погода порадует солнцем и жарой, но будет немало дождей с грозами. Последний месяц лета будет больше похож на июль.

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