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Игорь Клименко
Игорь Клименко
министр внутренних дел Украины

Блог | Украину будут ждать темные времена, если кто-то сочтет себя сверх Закона

Украину будут ждать темные времена, если кто-то сочтет себя сверх Закона

Есть ситуации, которые следует анализировать исключительно на холодную голову. Дать эмоциям улечься.

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Смерть – это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы.

Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских. Более того, учить законопослушанию своих детей.

Эта ситуация – серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабилен, но сейчас контролируем. Контролирован благодаря усилиям правоохранительных органов.

Если отдельные граждане будут жить в анархии и сочтут себя выше Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена.

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