Украинцы в Варшаве и Праге также вышли на протест против закона о НАБУ и САП. Фото и видео

Украинцы и за рубежом также собрались на акцию протеста против подписанного президентом Владимиром Зеленским законопроекта № 12414, который якобы ограничивает независимость НАБУ и САП. В частности, соответствующие митинги состоялись в Польше и Чехии.

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Об этом рассказывают украинские журналисты, которые сейчас находятся в Европе. По их сообщениям, наиболее массовые акции состоялись в Варшаве и Праге.

Протесты в Варшаве

В Польше людей на протест собрала общественная инициатива "Евромайдан Варшава". Акция состоялась возле украинского посольства в стране.

"Мы родились в 2013 году во время акций солидарности с Революцией Достоинства. И сегодня снова говорим: власть должна служить людям, а не наоборот. Наше участие – это не политическое заявление. Это наш долг перед Украиной, за которую мы все боремся ежедневно – кто на фронте, кто в тылу, но все ради одного – победы", – отметили организаторы акции.

Протесты в Праге

На протесты в Чехии в целом до 200 человек вышли под пражское посольство Украины. Дорогу протестующие не перекрывали, "вежливо растянулись по тротуару" и "требовали все то же, что и украинцы внутри страны", отмечают журналисты.

Также в Праге люди пообещали, что будут давить на чешских политиков, чтобы те в свою очередь давили на украинское правительство, чтобы последнее не сворачивало с европейского пути.

К пикетчикам вышли представители украинского дипкорпуса в Чехии Андрей Король и Надежда Малеваная. Они объяснили людям, что украинский лидер Владимир Зеленский "всех услышал и напишет новый законопроект".

Поэтому украинцы в конце акции пели гимн, скандировали известную футбольную "кричалку" о Путине и славили ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, такие акции в Украине продолжаются уже два дня подряд. Сегодня они проходили в 22 городах страны.

Вечером 22 июля в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе, Луцке, Полтаве, Ивано-Франковске и других городах люди также вышли на мирные акции, протестуя против проголосованного депутатами ВРУ законопроекта №12414.

Протестующие опасаются, что из-за нового закона Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют независимость.

Мы более подробно рассказывали, почему вокруг решения ВР разгорелся скандал и как на него отреагировали в Евросоюзе.

Вчера украинцы требовали, чтобы глава государства наложил вето на законопроект, однако этого не произошло. Однако вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414.

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