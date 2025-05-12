Украинцы одержали новые победы на турнире по Го в Праге

Вначале мая состоялся 53-й Всеевропейский турнир по игре Го — Prague Go Tournament Old Hunter's Cup, проходивший в гостеприимной атмосфере, обеспеченной чешскими партнерами. Украину представили достойно 19 спортсменов, десять из которых тренирует опытная наставница Виктория Симоненко на базе Киевского Дворца детей и юношества. Среди победителей – Игнатий Бондарь, Даниил Петрашевский, Виктор Гаджиев, София Коцюруба, Александр Нагорный.

Видео дня

Главные финалисты турнира представляли Чехию, Украину и Южную Корею: Лукас Подпера, Андрей Кравец и Ким Дохьюп. По мнению тренера, такие международные встречи являются не только возможностью повысить игровое мастерство, но способствуют знакомству с культурами других стран и распространению интеллектуальных игр в мире.

Почетный президент Украинской федерации Го (бадук, вейчи) Владимир Костерин поздравил команду: "Поздравляю будущую элиту Украины с участием и победами в Праге, а всех любителей Го с новым достижением. В современных исторических условиях Го является не просто игрой, а ценным инструментом для развития мышления". Он подчеркнул, что в условиях развития искусственного интеллекта, когда нейросети постепенно берут на себя рутинные задачи, интеллектуальные игры должны стать зарядкой для ума. "Го – это искусство стратегии, основанное на математическом фундаменте. Она учит анализу, оценке рисков, сценарному мышлению и является универсальным тренажером с широким применением — от бизнеса до управления".

Для тех, кто не знаком с игрой Го, стоит отметить, что это старинная настольная игра, возникшая в Китае более 2500 лет назад. Игра ведется на доске размером 19×19 линий черными и белыми камешками. Цель игры – окружить своими камнями большую территорию, чем соперник. Несмотря на простые правила, Го имеет очень сложную стратегию, что делает ее одной из самых сложных настольных игр в мире. Когда ее использовали полководцы, аристократы и самураи. Сегодня Го помогает предпринимателям строить стратегии, креативным профессиям — развивать инновационность, а всем желающим — личностно расти.

"Го формирует навыки стратегирования, осознанности, понимания значения каждого шага – как в игре, так и в жизни. Ее популяризация, в частности, внедрение в школьные программы, может воспитать новое поколение лидеров с критическим мышлением и стратегическим видением", — отметил Костерин. Владимир Костерин: Игра Го: многомерность в эпоху искусственного интеллекта — Блоги | OBOZ.UA

В современных условиях, когда Украина борется за свое будущее как на внешнем, так и на внутреннем фронтах, такой инструмент развития не просто полезен, а необходим, убежден Владимир Костерин. Поэтому особенно важно внедрение Го не только в школьное, но и во внешкольное образование. Клубы, кружки и секции по Го могут стать интеллектуальными площадками, где дети и молодежь будут развивать логическое мышление, стратегическое видение, выдержку и культуру принятия решений. Воспитание поколения стратегов, способных к аналитическому мышлению и командному взаимодействию, будет способствовать победе Украины по многим направлениям, а именно – в образовании, экономике, технологиях, дипломатии и обороне.

Украинская федерация Го активно участвует в международных соревнованиях, готовит команды, и имеет большой опыт в проведении чемпионатов и внутренних турниров. Так, в июне этого года в Быстрице, Румыния состоится чемпионат Европы, а с июля по август в Варшаве, Польша будет проходить масштабное событие – Го-конгресс, на котором соберутся представители Го сообщества со всех континентов. Ранее УФГО тоже завоевала право проводить мероприятие такого уровня, но из-за войны эту возможность для Украины пришлось перенести на будущее. Также украинцы готовятся к соревнованиям в Осаке, Япония в августе, а с сентября начнется традиционный цикл национальных соревнований.