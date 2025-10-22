Обязательные ИТП в домах с централизованным отоплением: что предлагает Кабмин и кто будет платить за установку

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект №14067, предусматривающий обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в жилых домах, а также в других зданиях, подключенных к централизованным сетям.

Видео дня

Станет ли это решение шагом к модернизации тепловой инфраструктуры и повышению ее энергоэффективности, как утверждает власть, – рассказывает OBOZ.UA.

ИТП устанавливают уже десять лет без специальных законов

Тема с ИТП, в общем-то, не новая. Энергоэффективные технологии в жилых домах, которые позволяют уменьшить коммуналку за тепло и горячую воду, в Украине начали появляться с 2014 года, после начала российской агрессии. Тогда стало окончательно ясно, что наша страна, которая тогда сильно зависела от российских энергоносителей, рано или поздно столкнется с соответствующими проблемами, и выход из положения, в частности, – энергосбережение.

Индивидуальный тепловой пункт – это компактный автоматизированный комплекс, который устанавливается непосредственно в доме и регулирует подачу тепла и горячей воды именно для этого объекта. Помимо теплообменников, насосов, измерительных приборов и блока управления, в современных ИТП есть система автоматического погодного регулирования, который обеспечивает экономию энергии и комфортный обогрев в зависимости от погодных условий.

"В советские времена существовали центральные теплопункты (они и сейчас кое-где остались), которые распределяли тепловую энергию между несколькими домами или даже целым микрорайоном. ИТП гораздо выгоднее. Платежки для жильцов могут уменьшиться на 35%, а сам индивидуальный теплопункт окупается за три года", – рассказывает OBOZ.UA Евгений Чуриков, ведущий специалист одного из столичных ОСББ (там, кстати, в доме семь секций, и в каждой – собственный ИТП).

Современный индивидуальный теплопункт стоит порядка 400 тысяч гривен и запросто может быть размещен в подвале жилого дома: его максимальные длина и ширина – соответственно три и два метра, высота – метра полтора. В настоящее время ИТП устанавливают не только в новых жилых домах, но и в старых, построенных еще полвека назад.

Благо для повышения энергоэффективности домов уже давно созданы все условия. И не только для установки индивидуального теплопункта, но и, например, для утепления фасада, установки солнечных батарей.

"Еще в 2019 году Фонд энергоэффективности предложил ОСББ программу "Энергодом", там два пакета: в зависимости от того, что жителям необходимо, они вносят либо 20% стоимости проекта, либо 40%. Потом начали появляться и местные аналогичные программы. В Киеве, например, – программа "70/30" (30% платят жильцы, остальное – местная власть), в Тернополе – "7 шагов" и так далее. Нужно смотреть на сайтах горсоветов", – говорит OBOZ.UA руководитель отдела энергосбережения Центра экологических инициатив "Экодия" Анастасия Горбач.

Кто будет платить за банкет

Одним словом, те, кто хотел установить ИТП и меньше зависеть от государства, уже давно это сделали. И тут появляется само государство с законопроектом №14067 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения". Опомнились.

"Мы понимаем, что в условиях полномасштабной войны устанавливать индивидуальные теплопункты необходимо, но смущает, что эта установка – обязательная. Жители сами должны решать, как им поступать. И второе – за чей счет банкет, кто будет платить за установку ИТП? Если государство – без проблем. Но если сами люди, то к законопроекту (мы его еще не рассматривали) возникнут вопросы", – говорит OBOZ.UA председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета ВР по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб.

Но как сказано в п. 5 Пояснительной записки к законопроекту "Финансово-экономическое обоснование", реализация новой правительственной инициативы не потребует финансирования из государственного или местных бюджетов. То есть платить придется людям.

В принципе, это неудивительно. Еще 20 лет назад, когда жители начали самостоятельно отрезать свои квартиры от централизованного отопления и ставить специальные газовые котлы, это вызвало бешеное сопротивление государственных монополистов – они теряли деньги. В итоге гражданам запретили самостоятельно заботиться о своем тепле. И в ситуации с ИТП государство также вряд ли захочет что-то терять на коммунальных услугах.

"Обслуживать индивидуальные тепловые пункты будут теплотранспортирующие организации. Законопроект также предусматривает усовершенствование порядка формирования тарифов, чтобы затраты на установление ИТП включались в тариф на транспортировку тепловой энергии", – говорится на официальном сайте Министерства развития громад и территорий Украины.

У кого в случае принятия законопроекта №14067 будут централизованно закупаться ИТП, по какой цене, что еще под предлогом затрат на установление теплопунктов будет спрятано в тарифах – можно только предполагать.

Впрочем, в большинстве жилых домов ИТП уже есть, так что платить по повышенным тарифам, если что, придется другим зданиям, подключенным к централизованным сетям. Детским садикам, школам, больницам и поликлиникам, различным администрациям и даже правительству. То есть государство само себе платить и будет.

В этой истории возникают еще два вопроса. Повысит ли тотальная установка ИТП энергоэффективность тепловой инфраструктуры? Безусловно, да. Станет ли это важным шагом к ее модернизации? Скорее всего, нет.

Ведь ИТП получают теплоноситель из центральной сети. А у нас она в таком состоянии, что каждое лето минимум полтора месяца находится на плановом ремонте. А в Киеве было пару случаев, когда кипяток, идущий от ТЭЦ-5 на левый берег, из лопнувшей трубы нагревал воду Днепра. Так что в первую очередь необходимо модернизировать трубы. А индивидуальные теплопункты – они и так новые.