Блог | Украинский президент, которым мы гордимся
"Ми віримо, що великий 50 мільйоновий український народ підійме й надалі своє велике слово і не допустить, щоб наші віковічні вороги накладали на нас пута, знов садили нас в тюрьми".
Августин ВОЛОШИН
Сьогодні ми вшановуємо 150-річчя українського культурного, політичного і церковного діяча, президента Карпатської України Августина ВОЛОШИНА.
Найважливіші факти із його життя:
- Походив із родини священників - і продовжив сімейну традицію ставши священником.
- Мав не лише теологічну, а й вищу педагогічну освіту за фахом викладач математики і фізики.
- Був активним учасником створення першого українського карпатського акціонерного товариства - "Уніо", яке займалося просвітницькою діяльністю.
- Виступав проти спроб угорського уряду ввести на території Закарпаття латиницю замість кирилиці.
- Обирався послом до чехословацького парламенту в 1925-1929 роках.
- В 1933 році став папським прелатом у Мукачевській гереко-католицькій єпархії.
- 26 жовтня 1938 року призначений премʼєр-міністром автономного уряду Карпатської України.
- 15 березня 1939 року обраний Президентом Карпатської України.
- Під час окупації краю Угорщиною, емігрував із урядом до Праги, де працював професором, деканом і ректором Українського вільного університету.
- У травні 1945 року був заарештований радянською спецслужбою СМЕРШ і вивезений до СРСР, де й помер за незʼясованих обставин у московській Бутирській вʼязниці.
- Разом із дружиною Іриною Петрик утримував приватний сиротинець, де виховувалися 22-є сиріт. Діти були забезпечені харчуванням, одягом, навчанням та розвитком творчих здібностей.
- Його наукова спадщина налічує понад 40 підручників з рідної мови, арифметики, фізики, педагогіки, психології, дидактики, логіки, педагогічної етики…
- 15 березня 2002 року Августину Волошину присвоєно звання Героя України (посмертно).
- Від 2001 року триває беатифікаційний процес прилучення о.Августина Волошина до лику блаженних.
П. С.
Про героїчну і трагічну долю Карпатської України та її очільника Августина Волошина можна також дізнатися із нашого фільму про Хуст із циклу "7 ЧУДЕС УКРАЇНИ: історичні міста і містечка".
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