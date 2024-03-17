"Ми віримо, що великий 50 мільйоновий український народ підійме й надалі своє велике слово і не допустить, щоб наші віковічні вороги накладали на нас пута, знов садили нас в тюрьми".

Августин ВОЛОШИН

Сьогодні ми вшановуємо 150-річчя українського культурного, політичного і церковного діяча, президента Карпатської України Августина ВОЛОШИНА.

Найважливіші факти із його життя:

Походив із родини священників - і продовжив сімейну традицію ставши священником. Мав не лише теологічну, а й вищу педагогічну освіту за фахом викладач математики і фізики. Був активним учасником створення першого українського карпатського акціонерного товариства - "Уніо", яке займалося просвітницькою діяльністю. Виступав проти спроб угорського уряду ввести на території Закарпаття латиницю замість кирилиці. Обирався послом до чехословацького парламенту в 1925-1929 роках. В 1933 році став папським прелатом у Мукачевській гереко-католицькій єпархії. 26 жовтня 1938 року призначений премʼєр-міністром автономного уряду Карпатської України. 15 березня 1939 року обраний Президентом Карпатської України. Під час окупації краю Угорщиною, емігрував із урядом до Праги, де працював професором, деканом і ректором Українського вільного університету. У травні 1945 року був заарештований радянською спецслужбою СМЕРШ і вивезений до СРСР, де й помер за незʼясованих обставин у московській Бутирській вʼязниці. Разом із дружиною Іриною Петрик утримував приватний сиротинець, де виховувалися 22-є сиріт. Діти були забезпечені харчуванням, одягом, навчанням та розвитком творчих здібностей. Його наукова спадщина налічує понад 40 підручників з рідної мови, арифметики, фізики, педагогіки, психології, дидактики, логіки, педагогічної етики… 15 березня 2002 року Августину Волошину присвоєно звання Героя України (посмертно). Від 2001 року триває беатифікаційний процес прилучення о.Августина Волошина до лику блаженних.

П. С.

Про героїчну і трагічну долю Карпатської України та її очільника Августина Волошина можна також дізнатися із нашого фільму про Хуст із циклу "7 ЧУДЕС УКРАЇНИ: історичні міста і містечка".

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