Приключения с 'Украинскими вертолетами'. Как бизнес организовывает отдых для ветеранов и семей погибших

Ко Дню Независимости Украины авиакомпания "Украинские вертолеты" организовала поездку в Ивано-Франковскую область для ветеранов и семей Защитников. А также стала партнером ветеранского спортивного фестиваля Carpathian YOMP & Iron Warriors Carpathian sport fest.

Группу из 28 человек собрал Киевский областной центр помощи защитникам Украины имени Виталия Баранова. А авиакомпания обеспечила все расходы на проживание, логистику и досуг.

"Поддержка семей погибших Защитников, поддержка ветеранов – это часть нашей корпоративной культуры. Мы уже активно развиваем принцип "уважай и действуй". И так должен делать каждый украинский бизнес, который работает благодаря защите Сил обороны Украины", – считает председатель Совета директоров авиакомпании "Украинские вертолеты" Владимир Ткаченко.

В программе 5-дневной поездки для ветеранов, жен и детей погибших Защитников были экскурсии, марш-бросок на длинную дистанцию, концерты и песни у костра, спортивный и этнографический фестивали, другие развлечения. И все это на фоне живописных Карпат.

"Такие поездки, как эта – это возможность переключиться, набраться сил и как бы зарядить внутреннюю батарейку. Приятно, что не мы сами себе организовали путешествие ко Дню Независимости, а обо всем подумали "Украинские вертолеты". Эта авиакомпания не впервые устраивает что-то для ветеранского сообщества, постоянно помогает армии. Хорошо, что есть такие бизнесы, которые понимают цену борьбы за Украину", – рассказывает Марина. Она с 13-летней дочерью Вероникой присоединилась к путешествию. Уже два года они учатся жить без родного мужа и отца.

Группа побывала в Буковеле, Богородчанах, Подгорье, Ивано-Франковске. Начали с экскурсии в "Гуцул Ленд Буковель" и прокатились на колесе обозрения в Полянице.

Затем посетили этнофестиваль "ETNO CODE", концерт группы "KADNAY", попели у костра с Кристиной Панасюк, учились стрелять из лука и сидеть верхом на лошади. Самым маленьким понравились аттракционы в "Парке истории Земли Underhill".

Но кульминацией поездки стал второй день путешествия. С восходом солнца стартовал марш-бросок на 16 км – Carpathian YOMP. Дистанцию в собственном темпе преодолела едва ли не вся группа, которую привезла авиакомпания "Украинские вертолеты" и еще более 100 участников.

Carpathian YOMP провели в Украине впервые. Сделали это "Благотворительный фонд "ЯНКО" с партнерами, среди которых и авиакомпания "Украинские вертолеты". Это такой международный ветеранский формат, когда участники соревнуются не между собой, а каждый сам и собой.

"Кроме дистанции в 16 км в следующем году мы планируем провести Carpathian YOMP в более широком формате: 40 и 60 км. Очень хотим. Сегодня преодолели эту дистанцию ветераны, те, кто поддерживает войско и дети погибших защитников. Это было невероятно. Это было такое большое объединение единомышленников, которые хотели преодолеть трудности маршрута вместе. Важность этого проекта в том, чтобы объединить всех. Когда мы воевали вместе, прошли такой тяжелый этап восстановления, сейчас надо снова иметь что-то такое объединяющее", – рассказывает уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко.

Лозунг Carpathian YOMP – "Вместе воюем, вместе реабилитируемся" – совпадает с тем коллективным духом, который существует в авиакомпании. Ведь среди работников авиаперевозчика 19 ветеранов.

Авиакомпания "Украинские вертолеты" и в дальнейшем будет участвовать в развитии культуры Героев и уважения к Защитникам. За время полномасштабного вторжения России в Украину авиакомпания уже направила на благотворительные проекты сумму в почти 300 млн грн. А вкладывается в обороноспособность Украины еще с 2009 года, потому что поддерживает ВСУ и подразделения МВД давно.