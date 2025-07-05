Украинские спасатели получили первый пожарный робот отечественного производства. Фото и видео

Украинские спасатели получили первый противопожарный робот отечественного производства. Эта небольшая техника, которой дали название "Змей", является наземным дроном и может не только тушить огонь, но и транспортировать экипировку и работать как тягач.

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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали, как работает "Змей", на фото и видео, обнародованных в Telegram-канале 5 июля. Роботизированный комплекс передан подразделениям ГСЧС на благотворительной основе.

Спасатели прошли обучение и протестировали машину в действии. НРК можно применять на особо опасных участках, где присутствует минирование; для тушения складов взрывоопасных предметов и тому подобное.

Грузоподъемность "Змея" – 500 килограммов. "Но может перевозить и больше. Также его можно использовать в паре с прицепом, это дополнительная полезная нагрузка", – отметил Богдан, представитель компании-производителя.

Робот способен преодолевать препятствия, направлять струю воды, буксировать технику, заниматься доставкой и тому подобное.

"Пожарный робот существенно повысит безопасность для личного состава и эффективность при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасибо партнерам за важную и необходимую поддержку!" – передала слова благодарности пресс-служба ГСЧС Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее украинские спасатели рассказали, что делать, когда оказался под завалами. Видео с советами можно посмотреть по ссылке.

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