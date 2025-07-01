Что делать, когда оказался под завалами: советы спасателей ГСЧС. Видео

Если вы оказались под завалами, спасатели ГСЧС советуют не пытаться двигать массивные плиты, блоки и другие предметы, на которых может держаться вся конструкция сверху. В первую очередь нужно оценить обстановку вокруг себя, собственное физическое состояние, попытаться успокоиться.

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Алгоритм, что делать после этого, описан в YouTube-видео от Дії.Освіти. Учебный материал был создан Государственной службой по чрезвычайным ситуациям совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке ЮНИСЕФ.

Как действовать под завалами

– Оценить, что находится вокруг вас и над вами, а также свое состояние: возможные ранения, травмы, есть ли зажатые части тела, кровотечения.

– Если нужно и если возможно, освободить место перед своей головой и грудью от мелких обломков, НО трогать крупные предметы не стоит, если они могут держать на себе конструкцию.

– Если есть необходимость, оказать самому себе первую домедицинскую помощь (то есть остановить кровотечение, обездвижить сломанную конечность, обеспечить свободное дыхание и т.д.).

– Подавать сигналы участникам поисково-спасательной операции:

позвонить 101, если есть возможность;

стучать (лучше по трубам, арматуре, какому-то звонкому предмету);

если есть, воспользоваться свистком или подсвечивать фонариком;

не стоит тратить все силы и воздух на постоянные крики, особенно если вы непосредственно под завалами;

спасатели время от времени устраивают минуты тишины, прекращая работы, и в этот момент вы можете кричать или другим способом сообщать о себе, о том, что вы находитесь внизу.

– Если какая-то часть тела заблокирована, можно расслаблять – напрягать мышцы, делать массаж тех участков, к которым имеете доступ – для улучшения кровообращения. При этом не надо делать резких движений, чтобы не усугубить ситуацию.

– НЕ пользоваться спичками или зажигалками, чтобы подсветить, ведь в воздухе может быть газ.

– Очень важно не впасть в панику. Чтобы успокоиться:

делайте вдох через нос, а выдох через рот, дышите по схеме квадрата;

потрите кончик носа, понажимайте (очень легко) на глазные яблоки;

считайте про себя (можно перечислять воображаемые предметы).

С собой в укрытие советуют брать аптечку, в которой будут турникет, бандаж и бинты, фонарик, а также свисток, вода и павербанк – это все может пригодиться, если будет возможность двигаться под завалами.

Как писал OBOZ.UA, после террористического обстрела Киева в ночь на 23 июня сотрудники ГСЧС спасли кота в разрушенном доме. Животное десять часов находилось под завалами без воды, пищи и возможности пошевелиться, но выжило.

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