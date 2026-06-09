Украинские семьи получили психоэмоциональную поддержку в рамках 11-го этапа 'Восстановись' Фонда Вадима Столара

Проект "Восстановись" Благотворительного фонда Вадима Столара реализуется уже более четырех лет, за это время он охватил 2 500 семей. Новый этап прошел в живописном уголке вблизи села Соль, в сердце Закарпатья.

Семьи с детьми провели неделю в туристическом комплексе "Эдельвейс", расположенном на территории Ужанского национального парка.

В рамках проекта малообеспеченные семьи ВПЛ и семьи, которые потеряли жилье в результате войны, получают психологическую и эмоциональную поддержку в одной из живописных и безопасных локаций в Украине.

"Мы продолжаем проект "Восстановись", потому что убеждены: поддержка украинских семей, живущих в условиях тяжелых испытаний, должна быть постоянной. А восстановление эмоционального состояния, возможность почувствовать заботу и безопасность – это очень важно для наших людей сегодня. Именно поэтому мы на "Відновись" создаем пространство, где семьи с детьми могут хотя бы ненадолго забыть о тревогах и найти ресурс для дальнейшей жизни. Ведь поддерживая тех, кто остается сейчас в Украине, мы помогаем им сохранить устойчивость, веру в себя и уверенность в будущем", – рассказала волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

Стоит отметить, что "Відновись" – это не просто отдых. С родителями и детьми работают профильные специалисты: психологи, арт-терапевты, аниматоры. Кроме работы со специалистами, во время 11-го этапа, как всегда, было много развлечений для малышей – команда Фонда организовывала тематические праздники, концерты, интересные конкурсы, экскурсии.

"Проект "Восстановись" – это наш вклад в ментальное здоровье нации. Мы понимаем, что будущее Украины зависит от того, насколько мы сегодня сможем поддержать семьи с детьми, которые пострадали от войны. Поэтому мы стремимся помочь им найти внутренний ресурс и силы двигаться дальше", – сказал основатель Фонда Вадим Столар.