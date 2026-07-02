В Польше начнут массово выселять беженцев из Украины: кто лишится жилья с 1 июля

В Польше существенно ограничили доступ украинских беженцев к бесплатному проживанию в центрах коллективного размещения. С 1 июля в стране вступили в силу изменения, в результате которых большинство украинцев лишились доступа к государственному финансированию. Помощь будут продолжать оказывать только наиболее уязвимым категориям.

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Об этом сообщило "Польское радио". Министр по делам семьи, труда и социальной политики Польши Агнешка Дземянович-Бонк назвала реформу системы следствием президентского вето и необходимости полностью перестроить подходы к поддержке граждан Украины, чтобы избежать их социальной изоляции.

Кого выселят из субсидируемого жилья

Согласно новым правилам, государственное финансирование проживания в центрах прекращается для следующих категорий:

женщины с детьми , возраст которых превышает один год;

, возраст которых превышает один год; пенсионеры, получающие польскую пенсию, даже если её размер минимален и составляет всего несколько десятков или сотен злотых.

Кому разрешат жить в центрах бесплатного размещения

Право на полное государственное обеспечение и проживание в коллективных центрах в дальнейшем сохраняется за представителями так называемых уязвимых групп. К ним польские власти относят:

беременных женщин;

людей с инвалидностью;

пенсионеров, которые не получают польскую пенсию и не имеют родственников на территории Польши, способных оказать им поддержку.

"Центры коллективного размещения предназначены для тех, кто по разным причинам не может самостоятельно обеспечить себя жильем. Нам удалось сохранить для представителей уязвимых категорий право на бесплатное проживание в таких центрах. Это просто обязанность государства", – сказала Дземянович-Бонк.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские беженцы, легально пребывающие в Польше и имеющие статус PESEL UKR, могут оформить несколько видов государственной помощи. Речь идет о ежемесячных выплатах на детей, единовременной помощи перед началом учебного года, компенсации за ясли, семейной помощи для малообеспеченных, выплатах в случае безработицы и социальной поддержке в сложных жизненных обстоятельствах.

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