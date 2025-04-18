Украинец пытался выехать в Молдову в цистерне с маслом: висел на страховочных ремнях. Фото

На украинско-молдовской границе правоохранители обнаружили попытку незаконного пересечения, больше напоминавшей кадры из кино. В пункте пропуска "Мамалыга " пограничники задержали мужчину, скрывшегося в грузовой цистерне, наполненной подсолнечным маслом.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Правоохранители отмечают, что при осмотре грузовика их насторожили внешние изменения на цистерне – на одном из люков были обнаружены самодельные крепления.

Как выяснилось, грузовой автомобиль, двигавшийся на выезд из Украины, находился под управлением гражданина Молдовы. В товаросопроводительных документах указывался стандартный груз – растительное масло. Во время пограничного контроля военнослужащие Черновицкого отряда обнаружили на люке одного из отсеков цистерны специальные крепежи, на которых был подвешен мужчина.

Правоохранители установили, что нарушителем является гражданин Украины 1982 года, житель Одесской области. Он заранее договорился с водителем, согласившимся нелегально переправить его через границу, спрятав в цистерне.

В таком опасном положении – погруженный почти по грудь в масло – мужчина проехал от Винницы в пункт пропуска. К счастью, попытку вовремя разоблачили.

Теперь за попытку нелегально бежать за границу украинцу придется отвечать перед законом — на него уже составили админматериалы по статье 204-1 КУоАП.

А вот помогавшему водителю светит более серьезная ответственность. Он был задержан согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В действиях мужчины видят признаки уголовного преступления – незаконную переправку лиц через государственную границу (ст. 332 УК).

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная полиция Украины заблокировала 11 каналов нелегальной переправки мужчин призывного возраста через границу. В рамках масштабной спецоперации за два дня провели около 200 обысков по всей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!