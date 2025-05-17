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"Пример сверхчеловеческой выносливости": что известно об украинце, который в восьмой раз покорил Эверест и установил рекорд. Фото

Алексей Лютиков
Новости. Общество
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'Пример сверхчеловеческой выносливости': что известно об украинце, который в восьмой раз покорил Эверест и установил рекорд. Фото

Украинский альпинист Валентин Сипавин побил собственный рекорд и совершил уже восьмой подъем на Эверест. Кроме того, это достижение позволило мужчине установить национальный рекорд, по покорению наивысшей вершины нашей планеты.

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В очередной раз альпинист взял с собой на Эверест особенный талисман – футболку донецкого "Шахтера". OBOZ.UA узнал, что известно об альпинисте, неоднократно покорившем недостижимую для большинства людей гору.

Футбольный клуб "Шахтер" накануне рассказал, что украинский альпинист и фанат донецкого клуба Валентин Сипавин уже в восьмой раз поднялся на самую высокую вершину планеты. Вместе с собой он взял особый талисман – футболку клуба под номером 8. Там отметили, что это уже не первое путешествие футболки "Шахтера" на наивысшую вершину планеты. Впервые символ донецкого клуба был поднят на Эверест в 2017 году. Также в ФК "Шахтер" отметили, что по возвращении альпиниста футболка будет передана на благотворительный аукцион ради важной цели.

С 2006 по 2019 год Валентин Сипавин преподавал на кафедре организации службы и подготовки, курсов спасательной и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты Украины имени Каразина. Поэтому учебное заведение также отметило очередное достижение бывшего сотрудника.

"Пример сверхчеловеческой выносливости": что известно об украинце, который в восьмой раз покорил Эверест и установил рекорд. Фото

Украинский альпинист уже побывал на Эвересте в 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 и дважды в 2024 годах. В прошлом году Сипавин установил два новых национальных рекорда по количеству восхождений на Эверест – 7 раз и Лхоцзе – 3 раза. Это стало беспрецедентным достижением украинского альпинизма.

"Пример сверхчеловеческой выносливости": что известно об украинце, который в восьмой раз покорил Эверест и установил рекорд. Фото

Из биографии мужчины известно, что он увлекался туризмом еще с детства, а альпинизму начал посвящать свою жизнь с 2010 года. В марте 2001 года он совершил первое восхождение на Эльбрус.

Он установил рекорд Книги Гиннеса по каякингу на самой большой высоте, который совершил 4 января 2020 года на горе Атакама в Чили на высоте 6370 метров. Также Сипавин является трехкратным чемпионом Украины по альпинизму (2009, 2018, 2019) и призером международных чемпионатов.

Также украинец увлекается ледолазением. Итог его ледолазной карьеры: 8 сезонов Ice climbing World Cup, вице-чемпион мира, бронзовый призер чемпионата Европы, призер этапов Кубка мира, бронзовый призер общего зачета Кубка мира.

"Пример сверхчеловеческой выносливости": что известно об украинце, который в восьмой раз покорил Эверест и установил рекорд. Фото

Напомним, Эверест долгое время считался самой высокой горой на Земле, но новые исследования показывают, что это не так. Ученые обнаружили две горы, которые в 100 раз выше культовой вершины Гималаев.

Также OBOZ.UA писал, что Эверест вырос на 50 метров.

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