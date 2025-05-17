'Пример сверхчеловеческой выносливости': что известно об украинце, который в восьмой раз покорил Эверест и установил рекорд. Фото

Украинский альпинист Валентин Сипавин побил собственный рекорд и совершил уже восьмой подъем на Эверест. Кроме того, это достижение позволило мужчине установить национальный рекорд, по покорению наивысшей вершины нашей планеты.

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В очередной раз альпинист взял с собой на Эверест особенный талисман – футболку донецкого "Шахтера". OBOZ.UA узнал, что известно об альпинисте, неоднократно покорившем недостижимую для большинства людей гору.

Футбольный клуб "Шахтер" накануне рассказал, что украинский альпинист и фанат донецкого клуба Валентин Сипавин уже в восьмой раз поднялся на самую высокую вершину планеты. Вместе с собой он взял особый талисман – футболку клуба под номером 8. Там отметили, что это уже не первое путешествие футболки "Шахтера" на наивысшую вершину планеты. Впервые символ донецкого клуба был поднят на Эверест в 2017 году. Также в ФК "Шахтер" отметили, что по возвращении альпиниста футболка будет передана на благотворительный аукцион ради важной цели.

С 2006 по 2019 год Валентин Сипавин преподавал на кафедре организации службы и подготовки, курсов спасательной и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты Украины имени Каразина. Поэтому учебное заведение также отметило очередное достижение бывшего сотрудника.

Украинский альпинист уже побывал на Эвересте в 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 и дважды в 2024 годах. В прошлом году Сипавин установил два новых национальных рекорда по количеству восхождений на Эверест – 7 раз и Лхоцзе – 3 раза. Это стало беспрецедентным достижением украинского альпинизма.

Из биографии мужчины известно, что он увлекался туризмом еще с детства, а альпинизму начал посвящать свою жизнь с 2010 года. В марте 2001 года он совершил первое восхождение на Эльбрус.

Он установил рекорд Книги Гиннеса по каякингу на самой большой высоте, который совершил 4 января 2020 года на горе Атакама в Чили на высоте 6370 метров. Также Сипавин является трехкратным чемпионом Украины по альпинизму (2009, 2018, 2019) и призером международных чемпионатов.

Также украинец увлекается ледолазением. Итог его ледолазной карьеры: 8 сезонов Ice climbing World Cup, вице-чемпион мира, бронзовый призер чемпионата Европы, призер этапов Кубка мира, бронзовый призер общего зачета Кубка мира.

Напомним, Эверест долгое время считался самой высокой горой на Земле, но новые исследования показывают, что это не так. Ученые обнаружили две горы, которые в 100 раз выше культовой вершины Гималаев.

Также OBOZ.UA писал, что Эверест вырос на 50 метров.

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