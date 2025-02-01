Обнаружены две горы, которые в 100 раз выше Эвереста: но вы никогда не сможете на них подняться

Эверест долгое время считался самой высокой горой на Земле, но новые исследования показывают, что это не так. Ученые обнаружили две горы, которые в 100 раз выше культовой вершины Гималаев.

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Однако подняться на них не получится ни у одного альпиниста мира, поскольку они похоронены на глубине 1900 километров под поверхностью планеты. Эти так называемые "Великие провинции с низкой скоростью смещения" ("Large Low-Shear-Velocity Provinces") простираются на потрясающую высоту около 997 тысяч метров, тогда как высота Эвереста 8848,86 метра, пишет The Sun.

Расположены эти две горы под Африкой и Тихим океаном и являются частью "кладбища" тектонических плит, погребенных субдукцией – процессом, когда одна плита погружается под другую.

О существовании этих гор ученые начали догадываться еще в 1990-х годах, когда заметили, что сейсмические волны землетрясений замедляются в определенных точках глубоко под землей. Для того чтобы собрать больше данных об этих структурах, ученые использовали сейсмические "рентгеновские лучи".

"Никто не знал, что это такое, и являются ли они лишь временным явлением, существуют ли там уже миллионы, или, возможно, даже миллиарды лет", – говорит доктор Арвен Дойс, ведущий исследователь и сейсмолог Утрехтского университета. Он объясняет, что эти острова горячие, и из-за своей большой вязкости они не двигаются очень легко, поэтому горы остаются там, где они находятся в основе мантии, по крайней мере, миллиард лет, но, возможно, гораздо дольше.

"Они образуют огромные горы высотой почти 1000 километров и, кажется, состоят из гораздо более крупных минеральных зерен, в отличие от мелкозернистых плит горной породы, которые существуют на поверхности Земли", – утверждает ученый.

По словам ученых, для формирования этих зерен требуется огромное количество времени, что подтверждает мнение о том, что эти подземные горы являются древними реликвиями.

Однако, как бы соблазнительно не звучало масштабирование этих гигантов, о человеческом исследовании не может быть и речи. Эти горы, расположенные глубоко внутри Земли, более горячие, чем их окружение, и недоступны для любых современных технологий.

Однако их открытие изменяет то, как ученые понимают внутреннюю структуру планеты, поскольку мантия Земли не может быть хорошо перемешана, и она не течет так быстро, как считалось ранее.

Итак, хотя Эверест до сих пор может быть самой высокой горой, на которую можно подняться, это уже не самая высокая вершина в истории Земли.

Кроме того, ранее OBOZ.UA рассказывал, что некоторые ученые не считают Эверест самой высокой вершиной даже на поверхности Земли. Этот титул вполне можно передать Мауна-Кеа – неактивному вулкану на Гавайях. Его высота над уровнем моря составляет 4205 метров, что даже не достигает половины Эвереста. Однако высота Мауна-Кеа от основания до вершины составляет 10211 метров. То есть вулкан выше легендарной гималайской горы более чем на километр.

Также OBOZ.UA писал, что Эверест вырос на 50 метров.

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