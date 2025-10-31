В Киеве прошел AM SUMMIT 2025 – форум о Age Management, который собрал медиков, ученых, чиновников и бизнес. Организаторы – сервис персональной превенции AM ONE и его основатель, канд. мед. наук Евгений Шагов – предлагают превратить профилактику и восстановление здоровья в государственный и корпоративный приоритет. Цель амбициозная: к 2055 году вывести Украину в топ-5 стран по продолжительности жизни. Итогом станет "Код производительности. White Paper 2025" – дорожная карта с конкретными шагами, KPI и дедлайнами.

Центральный месседж – действовать сейчас, чтобы не повторить негативные сценарии стран, которые после войн столкнулись со всплеском хронических болезней и психических расстройств. "Опыт Хорватии, Югославии и других государств свидетельствует: после завершения войны состояние здоровья населения ухудшается – растет количество ментальных расстройств, ССЗ, рака. С другой стороны, примечателен пример Японии, которая после Второй мировой сделала ставку на восстановление здоровья и уже за первое десятилетие смогла повысить продолжительность жизни граждан на 13,7 года", – отметил Евгений Шагов.

Шагов подчеркнул, что Украина должна сформировать новую культуру долголетия как совместный проект государства, науки и бизнеса: "Поэтому должны создать собственную культуру долголетия, управления возрастом, энергией и будущим, потому что теряем самое ценное – людей... AM SUMMIT 2025 является тем шагом, с которого Украина начнет управлять не только экономикой, но и собственной жизнью".

За день участники провели девять панелей: более 40 экспертов и около 700 слушателей работали над решениями – от интеграции превентивной медицины в систему здравоохранения и образование врачей до программ реабилитации военных и корпоративных политик сохранения ресурса работников. Наработки войдут в документ "Код производительности. White Paper 2025", который презентуют в этом году.

Особое внимание – институциональной архитектуре. Предложения предусматривают создание национального центра координации политики долголетия, синхронизирующего министерства, академические учреждения и регионы; запуск курсов по превентивной медицине для врачей; стимулирование MedTech и BioTech через технопарки и венчурные инструменты. Для бизнеса предлагают стандарты здоровых рабочих мест, KPI сохранения ресурса работников, регулярные чек-апы и партнерство со страховыми – это повышает производительность и снижает затраты на лечение.

Советник первого вице-премьер-министра Украины по вопросам инноваций, цифровизации и глобальных партнерств Валерия Ионан подчеркнула:

"Технологии – это наша национальная идея. Сегодня мы формируем новую реальность – страну, где технологии и инновации становятся главной движущей силой развития. Стратегия цифрового развития инноваций WINWIN 2030 – это дорожная карта, как сделать Украину магнитом для талантов, стартапов и инвестиций со всего мира. Она включает развитие 14 приоритетных направлений, среди которых ИИ, оборонные технологии, MedTech, BioTech, EdTech и другие. Это о создании новой инфраструктуры для инноваций – технологических парков, венчурных инструментов, налоговых стимулов, образовательных программ и глобальных партнерств. Инновации нужно развивать здесь и сейчас".

AM SUMMIT запускает ежегодную практику: после каждого форума – рабочий документ на год в рамках программы Age Management 365×30. "Япония сделала это за 80 лет, наша цель – за 30. Это амбициозная цель, она недостижима для одной личности, но если объединим усилия – мы там будем... Первый шаг сделан сегодня. Впереди еще 9999", – подытожил Шагов.

Организаторы отмечают: переход от "лечить" к "предупреждать" – это не только о медицине, но и об экономической безопасности, демографии и обороноспособности. "Код производительности" должен стать общей рамкой для государства и бизнеса с измеряемыми результатами – от здоровых рабочих мест до роста продолжительности жизни.

О важнейших выводах AM SUMMIT 2025 – читайте на сайте события.