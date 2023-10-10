Украина почувствует 'дыхание' Арктики: синоптик дал подробный прогноз погоды на неделю. Карта

В Украине в течение недели ожидается контрастная погода с колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления. Под влиянием воздушной массы арктического происхождения украинцы ощутят осеннее похолодание: в большинстве регионов будет ветрено и холодно, особенно ночью.

К концу недели температура воздуха немного повысится, но в течение этих дней будут наблюдаться кратковременные дожди на западе, севере и частично юге страны. Об этом рассказал метеоролог Игорь Кибальчич в обзоре на портале Meteoprog.com.

По его словам, в целом погодная картина в течение этой рабочей недели будет соответствующей климатической норме, хотя и с незначительными колебаниями.

В частности, 10 октября дожди прогнозируют на юге и местами севера Левобережья страны, а на остальной территории будет без осадков. Ветер северо-западный, с порывами 7-12 м/с. Днем средняя температура воздуха в регионах будет достигать +7… +12 °С, на юге немного теплее – до 14 °С.

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Ночью среды, 11 октября, заморозки – столбики термометров кое-где покажут -2… +3°С. Днем они подскочат до +10... +15 °С. Чуть теплее будет только на юге и Закарпатье. В стране ожидается переменная облачность, но без осадков, ветер 5-10 м/с.

В четверг, 12 октября, ветер снова усилится, в частности днем местами до 15-20 м/с. Ночная температура воздуха будет доходить до +6… +11 °С (на востоке опустится до нуля), а днем ожидается +16... +21 °С, на севере пройдут дожди.

Пятница, 13 октября, принесет небольшие и умеренные дожди на Левобережье и в Крым. Температура воздуха ночью +7… +12°С, а днем +13… +18°С, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В субботу, 14 октября, ожидается +2... +7 °С ночью и незначительное потепление до +15... +20 °С днем Будет наблюдается переменная облачность, но без осадков, ветер тоже не будет таким сильным.

Конец недели, 15 октября, отметится дождями днем на западе и севере. Температура воздуха ночью +7… +12 °С, днем потеплеет до +17… +22 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинских Карпатах посреди осени ударили первые морозы, горы порошили снегом. В частности, в понедельник, 9 октября, на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали -6 градусов.

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