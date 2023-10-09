В Карпатах ударил мороз, вершины припылило снегом. Фото

В Карпатах посреди осени ударил мороз и припорошило снегом. Так, на высокогорье с утра в понедельник, 9 октября, зафиксировали температуру -6°С.

Об этом сообщили на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста. Как сообщают спасатели, такое похолодание было зафиксировано на горе Пип Иван Черногорский.

По состоянию на 9 утра на горе было ясно и дул западный ветер со скоростью 7 м/с. Также утром было достаточно морозно – температура воздуха достигала всего -6 градусов. На фото, опубликованном спасателями, заметно, что траву на вершине припылило снегом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 октября, на высокогорье Карпат выпал первый снег. Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский составляла +1...-1 градус по Цельсию.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха спрогнозировала, что после холодных выходных 7-8 октября уже в начале новой недели в Украину вернется потепление и сухая погода.

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