Украина перешла на зимнее время: как узнать точное время по Киеву

Ночью воскресенья, 29 октября, Украина перешла на зимнее время. Стрелки часов перевели на один час назад в четыре утра.

У этого процесса есть недостатки и преимущества, в частности, каждый раз люди просыпаются с мыслью, какой именно сейчас час. OBOZ.UA решил напомнить, как узнать точное время по Киеву после перевода часов.

Владельцам большинства телефонов и смартфонов волноваться из-за этого не стоит, ведь гаджеты переводят время автоматически. Вручную менять его нужно только на механических часах.

Когда же после перехода за зимнее время все равно закрадываются сомнения в том, какой сейчас час, на помощь придет Интернет. В поисковой строке браузера можно спросить: "узнать точное время в Киеве" или "точное время в Украине" и вам сразу выдаст правильный результат. Также его можно определить с помощью онлайн-часов.

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В случае отсутствия доступа к интернет-сети, можно воспользоваться услугой мобильных операторов: на телефоне достаточно набрать комбинацию *160#, и все без исключения операторы укажут точное время и дату в Украине (по Киеву).

Эту же информацию можно узнать и со стационарного телефона, позвонив по номеру "121". С мобильного за такой вызов придется заплатить по тарифам своего оператора.

Отметим, что переход на зимнее и летнее время происходит в 70 странах мира. Украина переводит стрелки часов дважды в год с 1981-го. Несколько лет назад Верховная Рада планировала отменить в стране этот процесс, но голосование за соответствующий проект закона нардепы провалили.

Как сообщал OBOZ.UA, перевод часов на час назад позволяет сэкономить определенное количество электроэнергии, но этот процесс сказывается на здоровье, особенно у чувствительных людей. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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