Украина перешла на летнее время: что нужно знать

В ночь на воскресенье, 30 марта, Украина снова перешла на летнее время. Это произошло в 3:00 – в этот момент стрелки часов на большинстве устройств автоматически перевелись на час вперед, на отметку 4:00.

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OBOZ.UA напоминает: перевод часов в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта на летнее время, а в последнее воскресенье октября – на зимнее (на час назад).

Зимнее время – это стандартное время, соответствующее естественному солнечному ритму. А летнее время – это то, по которому мы живем, когда часы переводят на один час вперед.

Одной из основных причин перехода на летнее время является экономия энергоресурсов. Сегодня мы потеряли час сна, но в последующие дни и недели у нас будет дополнительный час света вечером.

Как происходит переход на летнее время

Большинство современных электронных устройств, включая смартфоны, компьютеры, планшеты, электронные часы с подключением к сети, меняют время автоматически. Делать это вручную не придется, нужно лишь проверить, корректно ли произошел автоматический перевод.

Без ручного перевода стрелок в час вперед не обойтись владельцам механических часов. Также, скорее всего, придется настроить время на бытовой технике – большинство микроволновок, духовок и других приборов не имеют функции автоматического перехода.

Отмена перевода часов в Украине

Отметим, что многие страны в мире уже отказались от системы ежегодного перехода на летнее и зимнее время из-за ее сомнительной пользы и негативного влияния на биоритмы людей.

В Украине это пытались сделать уже дважды: впервые этот процесс начался в 2011 году, однако дело не довели до конца.

16 июля 2024 года Верховная Рада Украины законодательно отменила переходы на летнее и зимнее время. Однако с тех пор документ так и не вступил в силу – его не подписал президент Владимир Зеленский. Именно поэтому Украина продолжает традиционный перевод стрелок часов.

OBOZ.UA также писал о том, нужно ли переходить на летнее время на Android и iOS. Владельцам современных смартфонов о переводе времени беспокоиться не надо, ведь операционные системы этих устройств синхронизируются с сетью и все происходит автоматически.

Кроме того, мы рассказывали об исследовании касательно того, как переход на летнее время влияет на успеваемость школьников и студентов. Ученые использовали данные международной оценки более 22 000 учащихся из шести европейских стран.

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