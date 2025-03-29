Украина перейдет на летнее время в ночь на 30 марта: стоит ли переводить часы уже с вечера

В ночь с субботы на воскресенье, 30 марта 2025 года, украинцы перейдут на летнее время. Для этого в 3:00 стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

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В нашей стране перевод часов происходит дважды в год: в марте (на летнее время) и в октябре (на зимнее). Такая практика объясняется более эффективным использованием светового дня и экономией электроэнергии. В то же время многие страны уже отказались от этой системы из-за ее сомнительной пользы и негативного влияния на биоритмы людей.

В Украине также пытались отменить "корректировку" времени. Соответствующий законопроект 16 июля 2024-го приняли депутаты Верховной Рады, однако он так и не вступил в силу – его не подписал президент Владимир Зеленский. Следовательно, страна продолжает традиционные переводы стрелок часов.

В ночь на воскресенье к текущему времени должен добавиться +1 час, то есть часы в 3:00 ночи следует перевести на 4:00.

Следует учесть важный момент: большинство современных электронных устройств, таких как смартфоны, компьютеры, планшеты, электронные часы с подключением к сети, меняют время автоматически. То есть вам не нужно менять время на этих устройствах самостоятельно, стоит лишь проверить, корректно ли произошел автоматический перевод.

Что касается обычных механических часов, то здесь не обойтись без ручного перевода. Можно сделать это уже с вечера, перед сном, и это поможет избежать путаницы утром.

Электронные часы на бытовой технике (микроволновки, духовки, автомобильные панели и т.п.) чаще всего не имеют функции автоматического перехода и также требуют ручной настройки времени.

Чтобы проверить точное время в Украине, можно воспользоваться несколькими способами:

– интернет-ресурсы – надежные сайты, такие как time.is, показывают актуальную информацию в реальном времени. Также можно просто ввести соответствующий вопрос в поисковике Google, тогда ответ появится сразу под строкой запроса;

– услуги оператора мобильной связи – в Украине для этого нужно ввести единый для всех операторов USSD-запрос – это комбинация клавиш *160#. Далее следует нажать кнопку вызова, после чего появится уведомление с актуальной датой и временем;

– радио и телевидение – на некоторых каналах постоянно транслируется точное время, а в эфире радио эту информацию, как правило, озвучивают в начале каждого часа;

– служба точного времени на стационарных телефонах – чтобы прослушать информацию о точном времени, следует набрать номер 121. Со стационарного звонок будет бесплатным, а операторы мобильной связи могут снять дополнительную оплату.

Что делать, если ваши гаджеты не перевели время на летнее, читайте в нашем материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA, ученые исследовали, как переход на летнее время влияет на успеваемость школьников и студентов. Для этого они использовали данные международной оценки более 22 000 учеников из шести европейских стран.

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