Перевод часов на летнее время: как подготовиться

Весенний перевод часов на летнее время является достаточно сложным испытанием для организма. Поскольку стрелки идут на час вперед, просыпаться теперь придется раньше, и это довольно серьезный стресс.

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Вот почему так важно правильно подготовиться к переводу стрелок. OBOZ.UA изучил рекомендации врачей и рассказывает, как это сделать правильно.

Изменяйте график сна постепенно. За несколько дней до перевода часов ложитесь спать и просыпайтесь на 15–20 минут раньше. И меняйте это время каждые 3-5 дней. Это поможет организму адаптироваться к новому времени.

Следуйте регулярному распорядку дня. Хотя бы во время перевода часов попробуйте поддерживать стабильный график сна. И придерживайтесь его даже в выходные дни, чтобы лучше настроить внутренние часы организма.

Ограничьте воздействие искусственного света перед сном. Уменьшите использование электронных устройств за час до сна, поскольку голубой свет от экранов может нарушать выработку мелатонина – гормона, отвечающего за засыпание.

Проводите время на открытом воздухе. Пребывание на улице в течение дня, особенно утром, помогает настроить внутренние часы организма в соответствии с естественным освещением.

Избегайте кофеина и тяжелой пищи перед сном. Не пейте кофе, чай и другие тонизирующие напитки в вечернее время и откажитесь от блюд на ужин. Это поможет вам лучше засыпать в выбранное для этого время.

Создайте комфортную среду для сна. Обеспечьте темную, тихую и прохладную обстановку в спальне. Так ваш сон будет глубоким и вы проснетесь с ощущением, что хорошо отдохнули.

Не забывайте о физической активности. Регулярные упражнения могут улучшить качество сна, но избегайте интенсивных тренировок прямо перед сном. Засыпать помогают пешие прогулки в умеренном темпе или йога.

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