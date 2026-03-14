'Украина будет стоять, пока есть люди, готовые за нее бороться': Сырский поздравил украинских воинов с Днем добровольца

Ежегодно 14 марта Украина отмечает День добровольца. День тысяч и тысяч украинцев, которые в решающие для существования государства моменты брали в руки оружие, чтобы защитить свою землю и свой народ – и этим в значительной степени сломали агрессивные планы РФ и в 2014-м, и в 2022-м.

Видео дня

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил украинских защитников с этим днем. И подчеркнул: Украинское государство будет существовать до тех пор, пока есть люди, готовые за него бороться.

"Уважаемые защитники и защитницы Украины! Искренне поздравляю вас с Днем украинского добровольца! В решающие для государства моменты именно добровольцы первыми становились в строй, становились на защиту свободы и независимости Украины. В 2014-м и 2022-м тысячи наших граждан, оставив свой дом, семьи и мирную жизнь, взяли в руки оружие, чтобы защитить родную землю. В значительной степени благодаря их решимости украинское войско сломало планы российских оккупантов", – написал главком ВСУ.

Сырский добавил:многие из тех, кто пришел в ряды ВСУ солдатами, сейчас уже стали офицерами. Закаленные огнем боев люди командуют боевыми подразделениями и пользуются авторитетом у подчиненных.

Добровольцы сегодня уничтожают врага на передовой и наносят сокрушительные удары по его силам в глубине территории государства-агрессора.

"Украинские добровольцы – это пример настоящего патриотизма, отваги и самопожертвования. Их решительность, инициатива и готовность действовать в самых сложных условиях стали одним из фундаментов устойчивости Сил обороны Украины", – подчеркнул Сырский.

Он добавил, что в этот день вся Украина чтит также память тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.

"Украина будет стоять до тех пор, пока есть люди, готовые за нее бороться. Убежден: украинские добровольцы и в дальнейшем будут держать строй. Спасибо каждому и каждой за верность присяге, мужество и службу Украинскому народу", – резюмировал Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, Кличко ко Дню добровольца наградил медалями киевлян-военнослужащих. Медали "Честь. Слава. Держава" защитники получили на церемонии, прошедшей 11 марта.

По словам городского головы Киева, в столице сейчас живут более 100 тыс участников боевых действий, которые уже вернулись с фронта. Еще примерно столько же киевлян продолжают защищать Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!