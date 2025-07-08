"Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе": синоптик уточнила прогноз на среду. Карта
В среду, 9 июля, в Украине ожидается жара местами до +39 градусов. Однако в некоторых регионах пройдут грозовые дожди, которые несколько освежат высокие температурные показатели.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что столбики термометров опустятся после 11 июля, но не везде.
"9-го июля Украина будет едва ли не самой жаркой в Европе. Но и контрастной. В западных областях, в Житомирской, Винницкой областях температура воздуха составит комфортные +21+28 градусов. А на востоке, юге и в большинстве центральных областей и в дальнейшем будет печь +33+39 градусов", – говорится в сообщении.
По словам синоптика, на севере Украины 9 июля будет преобладать жаркая погода. Днем воздух прогреется до +30...+34 градусов, немного свежее будет только на Житомирщине.
Из-за влияния циклона и атмосферного фронта на западе, севере и в Винницкой области ожидаются дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни, шквалы и град.
В Киеве также будет жарко – до +30...+33 градусов, дождь с грозой возможен во второй половине дня.
Ослабление жары прогнозируется 11–12 июля, но на востоке Украины высокая температура воздуха сохранится и будет достигать +35...+39 градусов, местами до +40.
"В видимой синоптической перспективе так и будет – сдержаннее на западе, жарко на востоке. Июль старается всем угодить, он это видит по-своему, а мы подстраиваемся", – резюмировала Диденко.
Напомним, по информации Укргидрометцентра, погода в Украине в начале недели с 7 по 9 июля будет жаркой во всех регионах. В некоторых областях столбики термометров поднимутся до +37 градусов.
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