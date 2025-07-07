Жара до +37, но есть нюанс: синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине в начале недели. Карта

Погода в Украине в начале недели с 7 по 9 июля будет жаркой во всех регионах страны. В некоторых областях столбики термометров будут показывать до +37 градусов.

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В то же время на западе страны в понедельник, вторник и среду возможны кратковременные дожди, местами грозы. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на сайте Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды на 7 июля

В понедельник осадки накроют Волынскую, Ривненскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Житомирскую, Винницкую области Украины. Ночью на западе без осадков, а днем вероятны кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться от +31 до +35 градусов.

На остальной территории 7 июля прогнозируют солнечную, сухую и жаркую погоду. В центральных и южных регионах днем от +33 до +36 градусов. На востоке и севере от +30 до +32.

Ночью столбики термометров по Украине будут колебаться от +17 до +22 градусов.

Прогноз погоды на 8 июля

Во вторник в западных регионах Украины также ожидаются осадки. Ночью и днем прогнозируют кратковременные дожди, в течение суток будет пасмурно с прояснениями. Температура от +26 до +29, ночью от +17 до +19 градусов.

Также небольшие дожди возможны 8 июля на Черниговщине и Сумщине. На остальной территории будет жарко и сухо.

Днем в центральных и восточных областях температура от +32 до +36 градусов. На Николаевщине и в Одесской области прогнозируют днем до +37 градусов.

Прогноз погоды на 9 июля

Погода в Украине в среду, 9 июля, будет жаркой – днем во всех регионах, кроме запада, столбики термометров будут показывать от +34 до +37 градусов. Ночью ожидается от +20 до +22 градусов.

На западе Украины погода будет пасмурной с прояснениями и дождливой. Температура днем от +21 до +25 градусов, ночью от +16 до +19.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июля в Украине ожидается более высокий температурный фон по сравнению с июнем, поэтому резкого похолодания ожидать не следует. В ближайшие дни синоптики прогнозируют разную погоду из-за атмосферных фронтов, которые принесут колебания давления, влаги, направления ветра и температуры.

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