Невосполнимая потеря: на фронте погиб боевой офицер из Ривненской области. Фото
Украина продолжает терять своих Героев на кровавой войне. На этот раз печальная весть пришла на Ривненщину. Погиб боевой офицер Вооруженных Сил Украины Вираг Александр Юрьевич.
Об этом сообщили в Боремельской общине. Там отметили, что это невосполнимая потеря. Герою было всего 30 лет.
"С глубокой скорбью и болью сообщаем о трагической смерти нашего военного боевого офицера Вооруженных Сил Украины Вирага Александра Юрьевича (11.06.1995 г.р.) По сообщению родных, это произошло 17 сентября 2025 года", – говорится в сообщении.
В общине отметили, что Украина потеряла настоящего воина, который был готов жертвовать собой ради свободы и независимости нашей Родины. Его преданность, мужество и любовь к Украине навсегда останутся примером для всех.
"Скорбим вместе с семьей и выражаем искренние слова соболезнования в связи с невосполнимой потерей героя-сына, мужа, брата, племянника, дяди ... Пусть светлая память об Александре будет навечно в сердцах родных и близких, боевых побратимов и всех, кто знал нашего воина-защитника", – добавили в громаде.
Там также пообещали о дате, времени и месте захоронения сообщить дополнительно.
