Угроза для всего мира: исследователь объяснил, почему Одесса может уйти под воду и при чем здесь Антарктида

Таяние ледников в Антарктиде способно повлечь катастрофические последствия для прибрежных регионов по всему миру. При худшем сценарии под водой могут оказаться целые города, среди которых – и Одесса, расположенная на относительно небольшой высоте над уровнем моря.

Украинский полярник, метеоролог-озонометрист Александр Полудень отмечает, что антарктические исследования имеют непосредственное значение и для Украины. Об этом сообщает СМИ.

Именно наблюдения за состоянием ледников позволяют прогнозировать масштабы климатических изменений и их возможные последствия. Сейчас Украина находится в относительно стабильной климатической зоне, здесь не характерны цунами, тайфуны или сверхмощные ураганы. В то же время, по словам исследователя, дальнейшие изменения климата могут привести к появлению экстремальных так называемых "температурных коридоров", которые будут иметь серьезное влияние как на людей, так и на природные экосистемы.

Полярник объясняет: если представить сценарий полного таяния Антарктиды вместе с другими ледниками планеты, уровень Мирового океана может вырасти примерно на 70 метров. Для Украины это критично, ведь, например, Одесса расположена на высоте около 36-39 метров над уровнем моря.

В то же время угроза касается не только Украины. Значительная часть мировых мегаполисов находится в прибрежных зонах, и при таком развитии событий они также могут оказаться под водой.

Отдельную опасность, по словам исследователя, представляет опреснение Мирового океана из-за поступления огромных объемов пресной воды из ледников. Это способно кардинально изменить условия существования морских организмов и привести к исчезновению отдельных видов.

