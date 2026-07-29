«Удивительно, что дом устоял, а не сгорел»: история Вероники Байды и её детей вошла в экспозицию музея «Голоса мирных» Фонда Рината Ахметова

Вероника Байда проснулась от того, что на неё обрушился потолок. В первую же секунду она инстинктивно прикрыла собой маленького сына Ореста. Где-то рядом, среди обломков, оказались три её дочери – Ева, Зоряна и Алиса. В апреле 2026 года во время российского удара по Киеву дом семьи был полностью разрушен. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Вероника вспоминает, что всё произошло в одно мгновение. Самый страшный ужас – осознание того, что девочки заблокированы под обломками. Расгребать завалы вручную не решались из-за смертельной опасности: рядом находился газовый баллон, который мог взорваться от любого неосторожного движения.

"Баллон на 50 литров. Если бы он взорвался, то всё бы обрушилось и никто бы не спасся. Когда пришли соседи, хотели нас откопать. Я сказала, что не надо, потому что здесь пока всё держится. Мы дышим, ноги не придавлены, ничего не придавлено. Мы просто ждем спасателей, потому что они осторожно это достанут. Ведь был риск, что оно уйдет дальше. И вот это было страшно", – говорит женщина.

Но даже в хаосе и опасности дочери Вероники проявили невероятное мужество. Самая младшая Алиса почти не пострадала и смогла выбраться через окно. Старшая Ева, несмотря на собственные ранения, вытащила из-под мебели зажатую Зоряну, нашла для всех тёплую одежду и начала организовывать эвакуацию.

"Я проверила, все ли живы. Все это время мы перекликались. Я получила поверхностные раны, синяки и гематомы. В тот момент я видела, что на моей пижаме кровь, но её было немного. Еще действовал адреналин. В тот момент я не чувствовала травм", – вспоминает Ева Батченко.

Когда спасатели вытащили из-под завалов всех пострадавших, Вероника наконец вздохнула с облегчением – все дети, хотя и получили травмы, но были живы. А вот дом, который семья обустраивала более десяти лет, был полностью разрушен российской армией.

Как раз накануне "прилета" женщина покрасила ванную в доме и прислала мужу-военному фото обновленного интерьера, очень радуясь семейному уюту. Теперь жилье, все вещи и воспоминания, связанные с этим местом, окончательно утрачены.

Вероника Байда, как опытный психотерапевт, после пережитого сосредоточилась на процессе исцеления своей семьи и самой себя. Ведь после обстрела семье фактически приходится начинать жизнь с нуля.

"Чудо, что дом устоял, а не сгорел, и все выжили. У нас травматизация всей семьи – на уровне лёгкого ДТП. Мне было трудно просто выйти в магазин, потому что вокруг много всего: всё шумит, всё яркое. Меня просто накрывало, я начинала плакать. Мои навыки помогали мне успокоиться. Поплакала, встала, пошла, сделала. Я надеюсь, что мы быстро восстановимся и вернёмся домой. Это моя земля, она мне принадлежит", – говорит она.

Смотрите историю семьи Вероники Байды здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.