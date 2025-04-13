Удар по Сумам: раненый 13-летний мальчик выпрыгнул из горящего автобуса и спас пассажиров. Фото

Во время ракетной атаки РФ по Сумам 13-летний Кирилл Ильяшенко совершил героический поступок и спас людей. Имея осколочные ранения головы, он выпрыгнул из окна горящего автобуса, разблокировал заклинившую дверь и помог другим пассажирам.

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О его смелых действиях рассказал исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. Несмотря на ранение тремя обломками в голову, ребенок не растерялся и помог другим выбраться из охваченного огнем транспорта.

"Когда прилетела вражеская ракета, было попадание в автобус осколками. Автобус загорелся и один из воспитанников ДЮСШ, мальчик 13 лет, была заблокирована дверь и он выпрыгнул в окно, разблокировал дверь, помог выйти людям. Фамилия парня – Ильяшенко. И он также был ранен в голову тремя осколками", – рассказал Кобзарь.

Сейчас парень находится под наблюдением врачей. Один осколок уже удалось извлечь из головы, остальные два пока остались на месте.

Мама мальчика Марина в комментарии местному изданию "Кордон.медіа" рассказала, что Кирилла еще будут обследовать врачи. У самой женщины, находившейся в автобусе вместе с сыном, лицо иссечено стеклом. Ее отпустили домой, поскольку угрозы здоровью нет.

Юный герой учится в 8 классе Сумской школы №4, а также воспитанник детско-юношеской спортивной школы "Факел", где занимается свободной борьбой.

Как сообщал OBOZ.UA, российская ракетная атака по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, произошла менее чем через две минуты после объявления воздушной тревоги. Одна из ракет взорвалась в воздухе и была начинена осколочными элементами, из-за чего жертв среди гражданских стало еще больше. В результате удара РФ баллистикой погибли по меньшей мере 34 человека, еще 117 получили ранения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Россия обязательно ответит за каждого украинца. Военные пообещали жестко отплатить, ведь у российских военных преступлений нет срока давности.

Мировые лидеры решительно осудили атаку на Сумы. Британский премьер Кир Стармер призвал Путина прекратить огонь без всяких условий, а президент Украины Владимир Зеленский назвал действия РФ сознательным террором против мирного населения. Он обратился к партнерам из США, Европы и международных организаций с просьбой немедленно усилить защиту украинского неба и давление на затягивающую эту войну Россию.

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