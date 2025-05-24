Убито 106 медийщиков: сколько преступлений против журналистов совершила Россия за время полномасштабной войны

За время полномасштабной войны в Украине погибли уже 106 медийщиков, а российские агрессоры совершили более 830 преступлений против журналистов и средств массовой информации.Только за апрель-май 2025 года украинские медиа подверглись трем масштабным кибератакам, а четверо журналистов погибли во время выполнения боевых задач.

Видео дня

Эти данные предоставляет Институт массовой информации, который с первого дня войны проводит мониторинг нарушений прав медийщиков и атак на СМИ. Война существенно усложнила работу журналистов, а агрессор постоянно пытается уничтожить независимую журналистику посредством физического давления, угроз, обстрелов и кибератак.

Среди погибших – Владимир Коцур, военный и спортивный журналист, который пошел в ВСУ после начала вторжения и погиб 29 апреля 2025 года.

Вячеслав Кобржицкий, автоспортивный комментатор Setanta, погиб 1 мая в Донецкой области.

Василий Довбуш, бывший журналист ТРК "Люкс" и "24 канала", погиб 6 мая в Сумской области, возле села Могрица.

Богдан Лысенко, автор многочисленных публикаций во всеукраинских и региональных медиа, погиб 13 апреля на Запорожском направлении.

Только в течение последних двух месяцев Институт зафиксировал три случая кибератак на украинские медиа и журналистов.

Среди них – рассылка фейковых писем от имени "Украинской правды" с российским пропагандистским спамом, а также взлом сайта Крымскотатарского ресурсного центра, который документирует преступления РФ и информирует о репрессиях в оккупированном Крыму.

Представительница ИМИ Валентина Троян также получила фишинговое письмо с вредоносным файлом, направленным на сбор данных о ее компьютере.

Еще 16 апреля в Киеве произошло нападение на исполнительного продюсера Общественного вещания, журналиста Юрия Макарова – неизвестный нанес ему ножевое ранение. Также в столице, на Печерске, во время рейда на незаконный call-центр избили журналиста, который выполнял свои должностные обязанности.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций обновило статистику по деятелям искусства и медиа, которые погибли с начала полномасштабного российского вторжения. По официальным данным, Украина потеряла 201 художника и 103 медийщиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, МИД Украины призвал мир не дать стране-агрессору России разрушить мировой порядок, который основан на уважении к международному праву и сложился благодаря общей победе над нацизмом во Второй мировой войне. Там напомнили, что российский диктатор Владимир Путин не имеет ничего общего с победой над нацизмом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!