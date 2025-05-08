Россия уничтожает культурную элиту: сколько художников и медийщиков погибло с начала полномасштабной войны

Министерство культуры и стратегических коммуникаций обновило данные о деятелях искусства и медиа, которые погибли с начала полномасштабного российского вторжения. По данным ведомства, Украина за время большой войны потеряла 201 художника и 103 медийщиков.

Видео дня

Об этом Минкульт сообщил в четверг, 8 мая.

"С начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года война унесла жизни 201 художника и 105 украинских и иностранных медийщиков. Эти данные не только о масштабах потерь, но и напоминают о трагических страницах нашей истории", - говорится в сообщении.

Минкульт подчеркнул, что Россия сегодня целенаправленно уничтожает культурную элиту Украины, так же как делал это сталинский режим в 920-30-х годах.

"Литературно-художественное поколение, известное как "Расстрелянное возрождение", подарило миру шедевры литературы, живописи, музыки и театра. Эти художники были гордостью нашей нации. Сегодня мы снова теряем не просто талантливых украинцев, а часть нашей души, ведь каждый наш художник - это уникальная личность, которая обогащала украинскую культуру", - отметили в министерстве.

Минкульт также указал на роль журналистов в освещении войны в "условиях повышенного риска".

"Они фиксируют события войны, чтобы предоставить Украине и миру достоверную информацию о том, что происходит. Медийщики 24/7 собирают неопровержимые доказательства преступлений оккупантов и освещают силу, подвиг и мужество наших защитников", - отметили в министерстве.

Ведомство также подчеркнуло, что преступления России против журналистов представляют серьезную угрозу для свободы слова и информационной безопасности, подрывают демократические ценности и права человека.

Как сообщал OBOZ.UA, МИД Украины призвал мир не дать стране-агрессору России разрушить мировой порядок, который основан на уважении к международному праву и сложился благодаря общей победе над нацизмом во Второй мировой войне. Там напомнили, что российский диктатор Владимир Путин не имеет ничего общего с победой над нацизмом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!