Военный преступник Путин не имеет ничего общего с победой над нацизмом – МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины призвало мир не дать стране-агрессору России разрушить мировой порядок, который основан на уважении к международному праву и сложился благодаря общей победе над нацизмом во Второй мировой войне. Там напомнили, что российский диктатор Владимир Путин не имеет ничего общего с победой над нацизмом.

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Об этом говорится в заявлении МИД от 8 мая. В этот день Украина и мир отмечают 80-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, которая заложила основы современного мироустройства и развития человечества.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что все народы бывшего СССР, государств-союзников антигитлеровской коалиции сделали свой неоценимый вклад в преодоление нацизма ради счастливого и мирного будущего следующих поколений. В то же время сегодня Россия, развязав невиданную с тех времен полномасштабную захватническую войну в Европе, пытается присвоить себе победу над нацизмом.

"Кремль заявляет, что Россия выиграла бы Вторую мировую войну самостоятельно, без союзников или других народов, и стремится монополизировать общую победу союзников над Гитлером. Так, будто Россия одна сыграла решающую в этом роль и понесла наибольшие потери. На самом деле наибольшие человеческие и материальные потери в той войне понесла не Россия, а страны и народы, которые оказались между ней и Германией, прежде всего украинский", – подчеркнули в МИД.

Также там напомнили, что освобождение Европы от нацизма не принесло свободы многим европейским народам. Ведь после завершения Второй мировой войны диктаторский сталинский режим оккупировал Восточную и Центральную Европу. Советский режим совершал многочисленные преступления, которые должны быть должным образом осуждены.

"В отличие от Украины, США, Великобритании, Франции и других государств мира, которые прилагают все усилия ради мира, современная Россия не только не сделала выводов из прошлого, но и выбрала своим лозунгом "Можем повторить", а идеологией – милитаризм и неоимпериализм. Подчеркивая свою исключительную роль в победе над нацизмом, Кремль отвлекает внимание от своих преступлений как в прошлой, так и в нынешней агрессивной войне против Украины", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Обращаясь к международному сообществу, в ведомстве отметили, что Россия 9 мая традиционно устроит парад, который уже много лет подряд не чтит память погибших в годы Второй мировой войны, а больше служит целям российской пропаганды. И даже объявление Путиным трехдневного "прекращения огня" (которое войска РФ уже нарушили) демонстрирует, что для Кремля ценны парады и воинственная пропаганда, а не сохранение человеческих жизней и восстановление мира.

"Российский нелюд, который будет принимать этот парад, не имеет ничего общего с победой над нацизмом. Это военный преступник, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Российские солдаты, которые перед ним будут маршировать, так же не являются освободителями от нацизма. Они являются оккупантами, военными преступниками, мародерами, насильниками и убийцами. На самом деле путинский парад 9 мая будет прославлять не прошлую победу над нацистской Германией, а современную фашистскую Россию", – заявили в МИД.

Там призвали международное сообщество не дать России разрушить мировой порядок, основанный на уважении к международному праву и сложившийся благодаря общей победе над нацизмом во Второй мировой войне. Партнеров призвали объединить усилия для усиления давления на государство-террориста, которое должно заставить его прекратить агрессивную войну против Украины и восстановить всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины и всей Европы на основе уважения к международному праву, Уставу ООН и Хельсинкскому заключительному акту.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, на парад 9 мая к Путину приедут пять депутатов Европейского парламента. Среди них двое немецких депутатов от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених. На самом высоком уровне, как ожидает Кремль, на параде будут представлены 29 стран.

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